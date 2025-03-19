Чого Путін домагається насправді: в ISW проаналізували "результати" його розмови з Трампом

18 березня відбулася півторагодинна розмова Трампа і Путіна. Російський диктатор відхилив пропозицію американського лідера щодо повного перемир'я на 30 днів. Натомість нібито погодився не бити по енергетиці.

Відомо, що під час розмови із президентом США очільник Кремля знову повторив свої вимоги для завершення війни, які фактично означають капітуляцію України, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Чого насправді хоче Путін

Путін наголосив, що прагне усунення "першопричин конфлікту". Очільник Кремля продовжує наполягати на постійному нейтралітеті України, встановленні проросійського уряду в Києві, ослабленні української армії до рівня, який не дозволить їй захищатися від майбутньої російської агресії. Фактично очільник Кремля повторив Трампу усе те, що казав на прессконференції з Лукашенко 13 березня.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін намагається використати пропозицію щодо тимчасового припинення вогню як важіль для отримання поступок ще до офіційних переговорів про завершення війни.

Наполягання Путіна на капітуляції України свідчить про його небажання вести добросовісні переговори для досягнення заявленої Трампом мети – встановлення тривалого миру в Україні,

– наголошують експерти.

Очільник Кремля прагне затягнути або зірвати переговори щодо стійкого миру в Україні.

Путін навмисне відмовився від тимчасового перемир'я в Чорному морі, проте погодився взяти участь у переговорах щодо такої угоди. Це він, ймовірно, використає для затягування або зриву мирного процесу. Також він не прийняв американо-українську пропозицію щодо тимчасового припинення вогню на лінії фронту.

Зазначимо, що під час розмови Путін і Трамп обговорили розвиток двостороннього економічного та енергетичного співробітництва. Водночас прессекретар Білого дому Каролін Левітт зазначила, що "значні економічні угоди" між США та Росією можливі лише після досягнення миру в Україні.

Перед переговорами з Трампом 18 березня Путін виступив на Конгресі Російського союзу промисловців і підприємців та заявив, що деякі західні компанії, які залишили Росію після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, зараз прагнуть повернутися або вже роблять кроки для повернення. Він також зазначив, що Росія розглядатиме це питання з урахуванням інтересів російського бізнесу. Путін доручив уряду Росії розробити процедуру повернення західних компаній. Ймовірно, Путін намагається обійти заявлені адміністрацією Трампа умови щодо укладання економічних угод лише після досягнення миру в Україні, прагнучи отримати поступки у вигляді послаблення санкцій або інших економічних привілеїв у межах попередніх переговорів щодо тимчасового припинення вогню.