Влаштував перевірку Путіну: у FT розібрали, чому Зеленський пропонує режим тиші з 6 травня

Президент Зеленський із критикою сприйняв заклик диктатора Путіна до перемир'я 9 травня. Він назвав це цинічним і натомість запропонував негайне безстрокове припинення вогню з 6 травня.

Так український глава хоче влаштувати перевірку для кремлівського очільника. Про це пише Financial Times.

Що відомо про пропозицію перемир'я?

Російське міноборони оголосило про одностороннє припинення вогню з 8 на 9 травня.

"Ми очікуємо, що українська сторона піде нашим прикладом", – заявили росіяни у своїй заяві увечері 4 травня.

Опісля Зеленський зауважив, що це "абсолютний цинізм", що Росія просить про перемир'я, аби провести свої пропагандистські урочистості. При цьому, вона так і не припиняла свої атаки на мирні міста.

Президент додав, що Україна готова припинити обстріли у ніч на 6 травня, але при цьому діятиме дзеркально до дій Росії.

Росія може припинити вогонь у будь-який момент, і це зупинить війну та наші відповідні дії,

– зазначив президент України.

Але вночі 5 травня країна-терористка знову влаштувала масовану ракетну та дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Для чого Зеленський закликав до режиму тиші?

На думку FT, своїм закликом до раннього та тривалішого припинення вогню український президент вирішив показати, що Україна відкрита до деескалації.

Так Зеленський перевіряє готовність Путіна вийти за межі цього обмеженого та символічного перемир'я на 9 травня.

Високопосадовці, які спілкувалися із виданням, вважають, що Зеленський хотів продемонструвати, що якщо країна-терористка зможе забезпечити перемир'я на 9 травня, то вона могла б розширити його на весь фронт війни.

До слова, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив 24 Каналу, що якщо росіяни не готові до реального миру та не приймуть пропозицію Зеленського, то продемонструють світу, що вони лише грають чергову виставу.

Чиновники зауважили, що своїм кроком український глава хоче викрити суперечність у тому, що російський диктатор вимагає безпеки для свого параду, але при цьому продовжує атаки та наступальні операції.

Для Путіна 9 травня уже давно стало можливістю показати "військову могутність та національну єдність".

За правління Путіна це свято стало засобом для подання вторгнення в Україну як продовження Великої Вітчизняної війни СРСР проти фашизму – саме так у Росії називають Другу світову війну,

– пише видання.

Чому Путін хоче перемир'я на 9 травня?

FT додало, що ідея режиму тиші з'явилася через побоювання про безпеку Путіна.

Російській владі довелося скоротити масштаби традиційного параду, пояснюючи це ризиком атак українських дронів.

До слова, політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, що такі удари матимуть психологічний і навіть практичний ефект. Адже Москві доведеться стягувати ППО, а це відкриє для України значно "жирніші" цілі.

Багато регіональних заходів також було скорочено або скасовано з міркувань безпеки. Проте очікується, що деякі іноземні високопосадовці все ж таки відвідають ці заходи, зокрема проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо,

– йдеться у матеріалі.

МЗС Росії навіть пригрозило, що будь-яке втручання України у заходи на 9 травня може стати причиною "масованого ракетного удару по центру Києва".

Зверніть увагу! Попри заяви Росії про "перемир'я", вона продовжила тероризувати Україну. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що через російські удари 5 травня загинули 27 людей, ще щонайменше 120 отримали поранення.



Загалом під обстрілами були 9 областей, зокрема Запоріжжя, де загинули 12 цивільних, та Дніпро, де є ще 4 жертви.

Варто зауважити, що парад 9 травня у Москві вперше за багато років пройде без важкої техніки що вже б'є по образу Росії як "сильної держави". Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що після чотирьох років повномасштабної агресії Москва не має відчутних успіхів, втратила багато живої сили і ресурсів, а репутація диктатора серйозно просіла.

Що ще відомо про пропозицію перемир'я?

Президент Зеленський зазначив, що Україна не отримувала жодних офіційних чи неофіційних пропозицій щодо перемир'я ні від Москви, ні від Вашингтона.

Водночас на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти у Єревані Зеленський зазначив, що технічно українські БпЛА можуть долетіти на парад до Москви 9 травня.

Але експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в етері 24 Каналу сказав, що Росія може використати "перемир'я" до 9 травня як елемент значно ширшої гри. Зокрема, там можуть у будь-якому інциденті під час чи після параду звинуватити Україну і подати це як підставу для нової ескалації.