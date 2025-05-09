У найближчі години або дні може бути оголошено про припинення вогню, — Reuters

США та їхні європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні. Якщо Путін її відхилить, вони спільно запровадять нові санкції проти Росії.

Проєкт пропозиції щодо припинення вогню на 30 днів ще не повністю завершено. Про це повідомляє Reuters із посиланням на французького дипломата, передає 24 Канал.

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Росії висунуть ультиматум

Можливо, в найближчі години чи дні буде оголошено або повне 30-денне припинення вогню, або поетапне (секторальне), – це ще обговорюється,

– заявив чиновник.

Джерело зазначило, що тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий термін для відповіді. Якщо вона відмовиться, тоді будуть впроваджені нові санкції з боку США та ЄС. Обидві сторони наразі координують свої санкційні пакети.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро приєднається до президента Еммануеля Макрона в Києві в суботу, 10 травня, де відбудеться гібридна зустріч найближчих союзників України та обговорення американо-європейської ініціативи.

За словами джерела, політичні та технічні консультації між Європою та США активізувалися з минулого тижня. Трамп і Макрон обговорили пропозицію припинення вогню телефоном у четвер, 8 травня.

"У розмовах з американцями ми відчули певне роздратування щодо позиції Росії – через її пасивність і брак серйозності у відповідях на попередні пропозиції, – сказало джерело. – Рішення фактично вже ухвалене".

Зазначимо, що 8 травня Дональд Трамп закликав Росію та Україну до припинення вогню щонайменше на 30 днів. Київ вже давно підтримав цю ініціативу.

Нагадаємо, що 9 травня під час брифінгу сподівання на укладання угоди про припинення вогню найближчими днями висловив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він підкреслив: чи буде досягнуто домовленості, залежатиме від Росії.