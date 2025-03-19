Трамп відповів, чому Путін у розмові з ним не погодився на повноцінне 30-денне перемир'я

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому глава Кремля Владімір Путін відмовився від повноцінного 30-денного перемир'я під час розмови із ним. Зокрема він зазначив, що одна з причин – "велика кількість зброї, спрямованої один на одного".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа в інтерв'ю Fox News.

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Чому Путін не погодився на повноцінне перемир'я

Журналістка поцікавилася у Трампа, чому Путін погодився на негайне припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі, але не на повноцінне 30-денне припинення вогню. У відповідь на це питання Дональд Трамп неоднозначну відповідь.

Зараз там є багато зброї, спрямованої один на одного, і припинення вогню, без того, щоб зайти трохи далі, було б важким. Росія має перевагу, як ви знаєте. Вони оточили близько 2 500 солдатів. Вони оточені, і це не дуже добре. І ми хочемо покінчити з цим. Послухайте, ми робимо це,

– заявив Трамп.

Він також в черговий раз заявив, що війни в України не відбулося б, якби він був президентом, а також те, що вона ніколи не повинна була починатися.

Крім того, Трамп зазначив, що якби США хотіли розпочати третю світову війну, то американські війська були б залучені у війні в Україні.

На думку Трампа, у нього була "чудова розмова" із Путіним. Він розповів, що обговорив із російським лідером не лише шляхи досягнення, а й "інші речі", однак деталей американський лідер не повідомив.