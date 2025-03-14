Трамп попередив, що буде, якщо Путін не погодиться на припинення вогню в Україні

Дональд Трамп попередив, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то це буде "поганою новиною для світу". Водночас американський лідер впевнений, що президент Росії піде на перемир'я.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США в інтерв'ю Шарил Атткіссон.

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Що сказав Трамп про комунікацію із Путіним

На питання журналістки про те, чи мав Дональд Трамп контакти з Владіміром Путіним в останні дні чи тижні, президент США вирішив утриматися від деталей, сказавши, що американська сторона має справу з ним.

Я думаю, що все йде досить добре. Це дуже складна ситуація, ви знаєте, це кривава жахлива війна, і я думаю, що все йде добре, як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося укласти таку ж угоду з Росією,

– сказав Трамп.

За словами американського лідера, вже в понеділок, 17 березня, стане відомо трохи більше, і він висловив сподівання, що "все буде добре".

Дональд Трамп також заявив, що хотів би, щоб ця війна була закінчена, і він думає, що йому вдасться це зробити.

"Якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то – це погана новина для світу, тому що так багато людей гине. Але я думаю, що він погодиться, справді, я знаю його досить добре і думаю, що він погодиться", – резюмував президент США.

До слова, Дональд Трамп заявив, що мав розмову з Владіміром Путіним 13 березня. За його словами, є дуже хороші шанси, що "ця жахлива, кривава війна може нарешті завершиться".