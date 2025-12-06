Узгоджено безпекові рамки та проєкти для відбудови: підсумки переговорів 5 грудня

Зустріч української та американської делегацій 5 грудня стала вже шостою за два тижні перемовин. Сторони цього разу обговорили умови безпеки, можливі кроки до припинення війни та післявоєнну відбудову.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Держдепартамент.

Що відомо про результати перемовин у США?

У Держдепі США повідомили про результати зустрічі, яка відбулась 5 грудня між спецпредставником США Стівом Віткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Відомо, що це була вже 6 зустріч за два тижні перемовин, і за даними Держдепу, вона пройшла досить конструктивно. Основною темою переговорів було формування надійного та довгострокового механізму досягнення справедливого миру для України.

Секретар Умєров підтвердив, що пріоритетом України є забезпечення врегулювання, яке захистить її незалежність та суверенітет, гарантує безпеку українців та забезпечує стабільну основу для процвітаючого демократичного майбутнього,

– зазначили у США.

Водночас на зустрічі обговорили результати нещодавнього візиту Віткоффа до Кремля й спільні можливі подальші кроки, які могли б наблизити припинення бойових дій. У Держдепі наголосили, що обидві сторони узгодили рамкові підходи до питань безпеки, включно з необхідним потенціалом стримування, який вкрай необхідний для гарантій тривалого миру. Однак у США зазначили, що будь-який реальний прогрес у питанні миру залежатиме від Росії та її готовності продемонструвати серйозні наміри щодо деескалації та припинення насильства.

Питання щодо майбутнього процвітання та післявоєнної відбудови сторони вирішили винести в окремий блок. Він передбачатиме спільні економічні ініціативи США та України, а також довгострокові проєкти з відновлення країни після війни. У заяві підкреслюється, що припинення війни й конкретні дії щодо зниження рівня ескалації є ключовими умовами для того, щоб комплексний план відновлення зміг бути реалізованим у повному обсязі.

Наступну зустріч сторони запланували на 6 грудня.

Раніше секретар РНБО Умєров підтвердив, що шоста зустріч із представниками США вже відбулась у Маямі в межах обговорення мирного плану президента Трампа. Він наголосив на незмінній позиції України – мирна угода має гарантувати Україні повну безпеку, збереження суверенітету та чітку перспективу демократичного розвитку.