Довірений перемовник Путіна летить у США: він може передати Трампу "привабливу" пропозицію

Перемовини щодо припинення вогню в Україні загальмувалися, і Дональд Трамп вважає, що саме Росія їх затягує. Кремль обрав для цього дуже вдалий час і хоче використати його, щоб розв'язати власні проблеми.

До США з візитом збирається представник Владіміра Путіна Кіріл Дмитрієв, де він має зустрітися зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь припустив у розмові з 24 Каналом, про що будуть переговори між найближчими представниками Трампа та Путіна.

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Рішення відтерміновуються

Самусь зазначив, що президент США зараз має вирішувати дуже багато проблем. Зокрема, з Іраном, адже відомо, що американські стратегічні бомбардувальники готові завдати ударів по іранських ядерних об'єктах.

Крім того, у Трампа на порядку денному проблеми всередині країни, а також щодо Панамського каналу, Гренландії.

Президент США запроваджує пекельні тарифні обмеження на торгівлю і економічну діяльність з іншими країнами. Вони можуть зачепити практично всі країни світу, включно з європейськими, а також Китай. Водночас Росія залишається поза увагою, імовірно, через те, що її економіка занадто мала порівняно зі світовими лідерами.

Тому росіяни вважають, що зараз можна максимально тягнути час, оскільки у Трампа і так забагато проблем. Зараз він не зможе, навіть якщо захоче, конкретно зайнятися Росією,

– зауважив військовий експерт.

Хоча, на думку Самуся, на Росію можна натиснути, якщо встановити ембарго для третіх країн на торгівлю, наприклад, російською нафтою. Сенатор, республіканець Ліндсі Грем пропонує накласти на треті країни 500% тарифи. Якщо це буде зроблено, тоді у Росії можуть різко закінчиться ресурси для ведення війни, і це швидше примусить її припинити вогонь.

Однак Трамп не вдається до таких важелів впливу щодо Росії, тому що в його оточенні є ті, хто впливає на його рішення.

Зверніть увагу! Вперше з початку війни Росії проти України представник Кремля відвідає США. Головний виконавчий директор російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв відправляється з візитом до Вашингтона, де зустрінеться зі Стівом Віткоффом. Цю інформацію підтвердив Дмитрій Пєсков, прессекретар Путіна, який зазначив, що Росія продовжує "різними каналами" своє спілкування зі США.

Близький до Путіна Кіріл Дмитрієв в Сполучених Штатах зустрінеться зі Стівом Віткоффом, який своєю чергою, є дуже наближеним з погляду бізнесу до Трампа.

Очевидно Дмитрієв буде розповідати про те, які ще бізнес-проєкти американці можуть реалізувати в Росії і заробити величезні гроші. Наприклад, видобувати алмази, рідкісноземельні метали, нафту, газ. Тобто росіяни створюватимуть умови для затягування ухвалення важливих рішень,

– підкреслив військовий експерт.

З одного боку, за його словами, у більшості американського істеблішменту є розуміння, що потрібно тиснути на Росію. Проте такими людьми, як Дмитрієв і Віткофф, ці рішення відтерміновуються.

Вони пояснюють Трампу: якщо США будуть розвивати бізнес з Росією, то це принесе величезні кошти близьким до нього людям. А для цього потрібно просто зламати, притиснути Україну,

– відзначив Михайло Самусь.

Тому, на його думку, Кремль працює із Білим домом саме по цій лінії, адже інших карт у Путіна, щоб затягувати час і демонструвати неповагу до самого Трампа, просто немає.