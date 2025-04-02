Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Що відомо про зустріч Віткоффа та Дмитрієва

За інформацією джерел CBS News, Кирило Дмитрієв 2 квітня зустрінеться у США зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Міністерство фінансів тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому необхідну візу для в'їзду в США,

– написала журналістка CBS News Сара Кук.

Варто зазначити, що візит Дмитрієва стане першою поїздкою високопоставленого російського чиновника до Вашингтона для переговорів після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Як раніше повідомляли журналісти, під час цієї зустрічі Дмитрієв і Віткофф поговорять про щодо зміцнення відносин між двома країнами та завершення війни в Україні.