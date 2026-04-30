Йде шляхом Орбана: Мадяр висунув вимоги Україні перед переговорами про вступ до ЄС

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр вимагає від України розширення прав угорської діаспори для старту переговорів про вступ до ЄС. Фактично він повторює позицію Віктора Орбана.

Мадяр, який складе присягу 9 травня, ще раніше обіцяв відновити верховенство права в Угорщині та повернути свою країну до європейського кола. Про це пише Bloomberg.

Що знову вимагає Угорщина?

Джерела видання розповіли, що Мадяр хоче бачити більше прав для угорської нацменшини в Україні. Лише тоді він може схвалити офіційні переговори Києва про вступ до ЄС.

Про це стало відомо після зустрічі в середу, 29 квітня, між Мадяром та президентом Європейської ради Антоніо Коштою в Брюсселі.

ЄС тисне на Мадяра, щоб той відмовився від спротиву уряду Орбана офіційному відкриттю переговорів про членство з Україною.

На переговорах з Коштою Мадяр висунув умови, які майже перегукуються з переліком з 11 вимог Орбана.

Нагадаємо, що ці вимоги були представлені Києву у 2024 році. Вони стосуються прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою.



Тим часом голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак зазначив 24 Каналу, що Петер Мадяр спочатку зосередиться не на відносинах з Україною, а на внутрішніх питаннях Угорщини. А відхід Орбана від влади не дасть моментальних змін через його багаторівневу систему управління.

ЗМІ зазначають, що хоча Мадяр назвав зустріч з Коштою "корисною та конструктивною", його настрій був менш позитивним, ніж під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка пройшла того ж дня.

У Bloomberg зауважили, що ця жорстка позиція Мадяра, ймовірно, розчарує чиновників у Києві та Брюсселі. Адже були сподівання на те, що відхід Орбана додасть імпульсу заявці України на членство. У першу чергу йдеться про офіційне відкриття переговорів щодо кількох політичних документів, де наша держава виконала необхідні критерії.

Орбан блокував цей процес, стверджуючи, що права угорської діаспори в Україні потребують посилення. Київ натомість заявляв, що готовий виконати окреслені умови і що права угорської меншини в країні захищені.

До слова, Україні пропонують "тіньове членство" в Євросоюзі. Надати символічні переваги перед повноцінним вступом до ЄС закликають наближені до України європейські держави Франція та Німеччина, а не Угорщина чи Словаччина, зауважив в етері 24 Каналу політолог Валентин Гладких. Він припустив, що Орбана і Фіцо "старші товариші" по ЄС використовували як своєрідну торпеду, щоб самим не бруднитися ганебною позицією щодо України.

Мадяр планує зустріч із Зеленським

Петер Мадяр хоче зустрітися з президентом Зеленським у червні 2026, щоб обговорити питання угорської нацменшини. Він заявив, що етнічним угорцям треба "відновити всі свої культурні, мовні, адміністративні права та права на вищу освіту, щоб вони могли знову стати рівними та шанованими громадянами України".

"Настав час для України покласти край обмеженням, які діяли понад десять років", – писав Мадяр на своїй сторінці в X.

Водночас, як повідомив помічник президента Дмитро Литвин, Київ ще не підтвердив жодної зустрічі, оскільки графік Зеленського на червень ще не складено.

Сам Мадяр поговорив з очільником міста Берегове Золтаном Бабяком. Він розповів йому про ситуацію на Закарпатті.

За цим може стояти керівництво угорських організацій на Закарпатті КМКС і УМДС, розповів в етері 24 Каналу Тібор Томпа, голова угорської громади Києва та Київської області. Він додав, що тамтешні керівники тривалий час були підлеглими до Орбана і просували всі його наративи, у тому числі й антиукраїнські тези про "утиски" на Закарпатті угорців.