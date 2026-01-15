Верховний суд Німеччини визнав Україну винною в підривах "Північних потоків", – Der Spiegel
- Верховний суд Німеччини визнав Україну відповідальною за підрив "Північних потоків".
- Газопроводи нібито не були законною військовою ціллю, бо слугували цивільним потребам.
Вищий кримінальний суд Німеччини заявив, що підрив "Північних потоків" із "високою ймовірністю" було здійснено за "дорученням іноземної держави". Згідно з ухвалою, ідеться про Україну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Der Spiegel.
Що ухвалив німецький суд?
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили за результатами скарги на арешт стороною захисту колишнього військовослужбовця підрозділу спецпризначення ЗСУ Сергія Кузнєцова.
Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі в Німеччині після того, як минулого року його затримали в Італії. Федеральний суд у Карлсруе постановив, що підозрюваний має залишатися під вартою,
– ідеться у статті.
У виданні нагадують, що його звинувачують у диверсії із застосуванням вибухових речовин, яка призвела до знищення об'єктів інфраструктури, хоча українець заперечує причетність.
Сторона захисту наполягає, що атака була частиною війни між Україною та Росією, а подібне завдання шкоди для інфраструктури, яка є важливою для Москви, допускається міжнародним правом.
Також це пояснюють тим, що газопроводи перебували в міжнародних водах і є законною військовою ціллю, оскільки Росія використовувала їх для фінансування війни в Україні.
Утім, згідно з рішенням суду, газопроводи не були законною військовою ціллю, оскільки передусім слугували цивільним потребам, і підрив поставив під загрозу суверенітет Німеччини.
"Це рішення стало серйозним ударом по стратегії захисту підозрюваного. Ухвала Федерального суду має характер так званого орієнтирного рішення", – додають у виданні.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, наприкінці листопада Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північного потоку" у 2022 році, екстрадували з Італії до Німеччини.
Згодом у Федеральній прокуратурі Німеччини повідомили, що слідчий суддя Федерального суду виконав 28 листопада ордер на арешт проти громадянина України.