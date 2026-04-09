Спроба провалилася: Британія викрила таємну операцію Кремля й пригрозила жорсткими наслідками

Велика Британія заявила про провал таємної російської операції, яку Кремль планував в Атлантиці поблизу критичної інфраструктури. Лондон попередив Москву про серйозні наслідки у разі спроб пошкодження кабелів і трубопроводів.

Глава Кремля Володимир Путін відправив підводні човни до районів розташування підводних кабелів і трубопроводів Великої Британії, однак операцію вдалося викрити. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, передає Sky News.

Що розповіли у Лондоні про таємну операцію Кремля?

За даними британських військових, у водах Атлантичного океану зафіксували три російські судна:

ударний підводний човен класу "Акула",

два спеціалізовані апарати Головного управління глибоководних досліджень Росії.

Раніше також виявляли розвідувальний корабель "Янтар".

Зверніть увагу! Підводний човен проєкту 941 "Акула" (клас "Тайфун" за класифікацією НАТО) – це найбільший у світі атомний ракетоносець, створений у СРСР для протидії США, який може нести балістичні ракети та діяти автономно, зокрема під арктичним льодом. Водночас "Янтар" – російський розвідувальний корабель, призначений для шпигунства за підводною інфраструктурою, зокрема кабелями, і оснащений глибоководними апаратами.

Британські сили разом із союзниками понад місяць відстежували активність російських субмарин із моря та повітря. До операції залучили понад 500 військових, а контроль здійснювали за допомогою кораблів і патрульної авіації. За словами Гілі, російські судна діяли в межах виключної економічної зони Британії. Водночас доказів пошкодження підводної інфраструктури наразі не зафіксовано.

Міністр наголосив, що Лондон свідомо оприлюднив інформацію, аби продемонструвати контроль над ситуацією. Він попередив Москву, що будь-які спроби атакувати критичну інфраструктуру матимуть серйозні наслідки.

В МЗС України також відреагували на ситуацію. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що такі дії Росії свідчать про глобальні загрози, які становить російський режим, і закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву.

