Після Москви переговори щодо України продовжаться в Абу-Дабі, – Віткофф
- Мирні переговори щодо України продовжаться в Абу-Дабі після зустрічей американських представників з Путіним у Москві.
- Стів Віткофф заявив, що в ОАЕ працюватимуть робочі групи, зокрема на рівні військових, і відзначив прогрес у перемовинах.
Мирні переговори стосовно закінчення війни в Україні продовжаться після зустрічей американських представників у Москві. Подальші обговорення заплановані в Абу-Дабі.
Відповідну інформацію повідомив спеціальний представник США Стів Віткофф у четвер, 22 січня, під час українського сніданку в Давосі, пише 24 Канал.
Дивіться також Кремль не відмовився від планів захоплення України: в ISW назвали на які області замахнулися
Що сказав Віткофф про майбутні переговори?
Американський високопосадовець у рамках сніданку заявив, що наразі переговорний процес виходить на фінальний етап. Стів Віткофф розкрив, що після його візиту до Москви робота продовжиться в Абу-Дабі.
За його словами, під час переговорів в ОАЕ працюватимуть робочі групи, зокрема на рівні військових. Водночас Стів Віткофф відзначив прогрес у перемовинах і високо оцінив українську команду переговорників.
Сьогодні ввечері їдемо до Москви. Ми не залишаємося на ніч. Прямо в Абу-Дабі. Це важливий момент, бо в Абу-Дабі будуть робочі групи,
– повідомив він.
Що відомо про переговори у Москві?
Стів Віткофф анонсував зустріч із Володимиром Путіним, яка відбудеться у Москві 22 січня. За його словами, ініціатива цієї зустрічі виходить саме від російської сторони, що, на його думку, є важливим сигналом.
Також нещодавно він заявив, що Путін нібито прагне мирної угоди з Україною. Водночас американський представник відмовився засуджувати російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.
До слова, перед переговорами у Москві секретар РНБО Рустем Умєров обговорив з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом економічний розвиток, відновлення після війни та гарантії безпеки для України.