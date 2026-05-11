Пісторіус відповів на заяву Путіна, що війна невдовзі закінчиться

Борис Пісторіус висловився щодо заяви Володимира Путіна, що війна в Україні невдовзі закінчиться. Міністр оборони Німеччини сказав, що російський президент може припинити конфлікт просто зараз.

Про це Борис Пісторіус сказав під час пресконференції із міністром оборони України Михайлом Федоровим у Києві.

Що Пісторіус відповів Путіну стосовно кінця війни в Україні?

Борис Пісторіус зазначив, що Володимир Путін зараз знову говорить, що війна проти України наближається до кінця.

"У прискіпливого спостерігача виникає питання: якщо він бачить наближення кінця цієї війни, то міг би просто її припинити. Тоді цей момент був би в його власних руках. Але він, як завжди, висуває умови", – зауважив німецький міністр.

Він наголосив, що є побоювання, що це лише черговий обманний маневр, частина гібридної війни Росії. Адже, як нагадав очільник Міноборони Німеччини, впродовж останніх років щоразу, коли йшлося про припинення вогню чи мир, Путін зрештою поводився зовсім інакше, ніж було домовлено чи на що він натякав під час розмов.

Правда в тому – і я не втомлюся це повторювати – що якби Володимир Путін хотів припинити свою загарбницьку війну проти України, він міг би зробити це дуже просто: вивівши свої війська або запросивши до конкретних переговорів без попередніх умов,

– наголосив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини зауважив, що партнери готові до сюрпризів, але наразі він не бачить того, що війна в Україні наближається до завершення. Бо навіть нібито триденне перемир'я на вихідних було знову порушене.

"Саме від Путіна залежить припинення цієї війни та терору щодо українського цивільного населення. Я вважаю, що Путін своєю поведінкою наразі хоче відвернути увагу від власної слабкості. На цей момент він навряд чи може похвалитися територіальними здобутками. Його армія раз по раз втрачає частини захоплених територій", – сказав Борис Пісторіус.

Він наголосив, що саме тому, що Путін продовжує вдаватися до хитрощів стосовно війни, Німеччина та інші партнери мають надалі посилювати Україну у військовому плані. Це потрібно, щоб забезпечити сильну переговорну позицію на момент "X", але водночас і для того, щоб дати чітко зрозуміти ворогу: ця країна здатна успішно захищатися.