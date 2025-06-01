"Росія – не партнер США": Трампу не вдасться поділити світ на 3 зони впливу

У ЗМІ пишуть, що Дональд Трамп може готувати масштабний договір із Росією та Китаєм щодо поділу сфер світового впливу. Є припущення, що лідер США хоче створити світ, де Москва, Пекін та Вашингтон будуть центрами сили у своїх частинах планети. Це доволі дивна ідея, яка викликає багато запитань.

Про це 24 Каналу розповів доктор політичних наук Якуб Корейба, зазначивши, що це дуже красива думка, але така політика є нереальною. Вона озвучує тільки мрії про те як би комусь хотілось, щоб було.

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Чому Росія не стане партнером США

Якуб Корейба зауважив, що великі держави завжди конкурують між собою. Тому теза про розподіл впливів ніколи не вибудовується на основі домовленостей, а на базі реального співвідношення сил.

Тобто спочатку має бути розподіл сфер впливу, а вже потім це можна оформити офіційно. Але Росія – не партнер США. Що вона може забезпечити? Адже їй не під силу фізично захопити те, що вважає своєю зоною впливу,

– пояснив він.

Кремль вже понад 3 роки намагається окупувати Україну. Доктор політичних наук підкреслив, що без українських територій Росія, як геополітичний партнер, нічого не варта ні для США, ні для Європи, ні для Китаю чи інших держав.

Вона (Росія – 24 Канал) може бути лише підрядником та частково контролювати свою територію, але не більше і, точно, не може брати участь у поділі світу,

– сказав він.

Оскільки Росія на це не спроможна, то ніхто не буде сприймати її як партнера. Все тому, що Кремль не зможе забезпечити те, що пообіцяє Вашингтону, адже йому, на думку Якуба Корейби, буде складно забезпечити спокій на своїй території. Не кажучи вже про інші, які, ймовірно, не згодні із роллю Росії, як лідера регіону.

Цікава, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що побоювання Росії через розширення НАТО є "справедливими" і що кілька країн, зокрема і США, виступають проти вступу України до Альянсу. Політолог Ігор Рейтерович розкритикував цю позицію, наголосивши, що вона ігнорує принцип колективного ухвалення рішень у НАТО та фактично визнає за Росією право вето на розширення. Подібні заяви, на його думку, підігрують Кремлю та заперечують право України на безпеку.