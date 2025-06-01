Об этом 24 Каналу рассказал доктор политических наук Якуб Корейба, отметив, что это очень красивая мысль, но такая политика нереальна. Она озвучивает только мечты о том как бы кому-то хотелось, чтобы было.

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Почему Россия не станет партнером США

Якуб Корейба заметил, что великие державы всегда конкурируют между собой. Поэтому тезис о распределении влияния никогда не выстраивается на основе договоренностей, а на базе реального соотношения сил.

То есть сначала должно быть распределение сфер влияния, а уже потом это можно оформить официально. Но Россия – не партнер США. Что она может обеспечить? Ведь ей не под силу физически захватить то, что считает своей зоной влияния,

– объяснил он.

Кремль уже более 3 лет пытается оккупировать Украину. Доктор политических наук подчеркнул, что без украинских территорий Россия, как геополитический партнер, ничего не стоит ни для США, ни для Европы, ни для Китая или других государств.

Она (Россия – 24 Канал) может быть только подрядчиком и частично контролировать свою территорию, но не более и, точно, не участвовать в разделении мира,

– сказал он.

Поскольку Россия на это не способна, то никто не будет воспринимать как партнера. Все потому, что Кремль не сможет обеспечить то, что пообещает Вашингтону, ведь ему, по мнению Якуба Корейбы, будет сложно обеспечить спокойствие на своей территории. Не говоря уже о других, которые, вероятно, не согласны с ролью России, как лидера региона.

Интересная, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что опасения России из-за расширения НАТО являются "справедливыми" и несколько стран, включая США, выступают против вступления Украины в Альянс. Политолог Игорь Рейтерович раскритиковал эту позицию, подчеркнув, что она игнорирует принцип коллективного принятия решений в НАТО и фактически признает за Россией право вето на расширение. Подобные заявления, по его мнению, подыгрывают Кремлю и отрицают право Украины на безопасность.