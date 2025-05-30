Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом заявил, что считает такое заявление Келлога ошибочным, поскольку оно, фактически, стимулирует Россию к более агрессивным действиям и отрицает право на безопасность Украины и других государств, которые стремятся стать членами НАТО.

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Как Кэллог подыгрывает России

Кит Келлог заявил, что решение о расширении или нерасширении НАТО будет принимать Трамп. Подобные месседжи, по мнению Рейтеровича, нравятся Кремлю. Спецпредставитель или не понимает, или сознательно игнорирует несколько важных аспектов.

Во-первых, решение о вступлении новых стран в НАТО принимают все 32 страны-члена Альянса. Даже самая маленькая из них имеет такой же голос, как и Соединенные Штаты. Хотя ресурсы США, бесспорно, значительные, но принцип коллективного принятия решений остается неизменным.

У Трампа нет определяющего голоса по принятию такого решения,

– отметил политолог.

Во-вторых, своим заявлением Келлог фактически признает за Россией право вето на расширение НАТО. Это противоречит принципам любого военно-политического союза, особенно такого как НАТО, где действует политика "открытых дверей". Альянс всегда придерживался этой политики, но с учетом географической специфики: речь идет о странах Северной Америки и Европы.

Если согласиться с тезисом Келлога, это означает отрицание права на безопасность Украины, Молдове или Грузии.

"Почему они должны уступать свою безопасность в пользу мифической "безопасности" России? Чем Украина отличается от Польши или стран Балтии, таких как Литва, Латвия или Эстония, которые также были частью СССР и граничат с Россией? Или от Финляндии, которая имеет более 1000 километров общей границы с Россией?", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Заявления Келлога имеют политический подтекст, но, к сожалению, выглядят как подыгрывание Кремлю. Россия, безусловно, этим воспользуется – как уже сделал помощник главы Кремля Дмитрий Песков, поблагодарив за якобы "учет законных интересов" России.

Но Украина также имеет свои законные интересы. Война, которую ведет против нас Россия, только подтверждает: наше право на безопасность значительно морально обоснованнее так называемой "законности", на которую ссылается Москва.