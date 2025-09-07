Небезпечні тенденції: яку політику щодо України може будувати майбутній уряд Польщі
- Новий президент Польщі Кароль Навроцький може створювати проблеми для України, а зміна уряду може погіршити ситуацію.
- Політолог Володимир Фесенко зазначив, що польські політичні еліти роблять негативні кроки та не розуміють загрози з боку Кремля, що погіршує відносини з Україною.
Після зміни уряду прем'єр-міністр Дональд Туск може залишити політику через падіння рейтингів і хитку політику щодо внутрішньої кон'юнктури та збереження проєвропейських позицій.
Новий президент Польщі Кароль Навроцький вже створює і може створювати багато проблем для України. Однак найгірше відбудеться, коли в сусідній країні згодом зміниться уряд.
Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що політичні еліти країни свідомо роблять негативні кроки та не розуміють, що загроза є лише від Кремля. На фоні цього відносини з Україною погіршуються.
Яку політику щодо України може будувати майбутній уряд Польщі?
За словами політолога, після зміни уряду прем'єр-міністр Дональд Туск згодом може назавжди покинути політику. Його рейтинги в Польщі впали. Загалом він мав досить хитку політику щодо реакції на внутрішню польську кон'юктуру та збереження проєвропейських позицій.
Початок протистояння між урядом президента не посилить країну, а послабить. Трансформації, які відбуваються у внутрішній та зовнішній політиці Польщі послаблюють авторитет та вплив Польщі,
– наголосив Фесенко.
Він додав, що в думках частини польських еліт прослідковується небезпечні тенденції. Вони висувають претензії до Німеччини, а відносини з Україною погіршуються. Вони не усвідомлюють, що основний ворог один – Росія.
Негативні сигнали з Польщі для України: останні новини
- Представники польського уряду були незадоволені відсутності їхньої делегації на зустрічі у Вашингтоні, де були лідери ЄС та Володимир Зеленський. Навроцький звинуватив у цьому Україну, водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що президенту Польщі треба час, щоб зрозуміти міжнародну політику.
- Туск найняв для себе окремого радника з нацбезпеки, щоб люди Навроцького не мали доступу до питань переговорів щодо війни в Україні.
- Тим часом серед польського суспільства та кола президента розгортається поняття "бандеризму". Навроцький запропонував прирівняти символ Степана Бандери до нацистських символів. Його підтримав колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, який сказав, що цей український символ є злочином.