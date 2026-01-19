Від лідера до міжнародного ізгоя: The Atlantic проаналізувало зовнішню політику Трампа

Нова стратегія нацбезпеки США фактично підтвердила, що епоха світового порядку на чолі з Вашингтоном завершилась. Штати більше не планують виконувати роль світового гаранта глобальної безпеки.

Видання The Atlantic вважає, що світ переходить до нової, більш небезпечної реальності, пише 24 Канал.

Як політика Трампа змінила світовий порядок?

У виданні пов'язують такі зміни із відмовою США від своєї унікальної ролі гаранта глобальної безпеки.

Сполучені Штати вирішили, що більше не бажають грати свою історично безпрецедентну роль у забезпеченні глобальної безпеки. Американська міць, яка підтримувала світовий порядок протягом останніх 80 років, тепер буде використана для його знищення,

– мовиться у статті.

Аналітики припускають, що саме через зміну такого порядку Штати опиняться в найнебезпечнішому міжнародному середовищі з часів Другої світової війни. Нова реальність нагадуватиме світ до 1945 року – з кількома потужними державами, численними конфліктами та відсутністю стабільних союзів. Фактично Вашингтон буде змушений покладатись лише на себе та свої сили, не розраховуючи на надійних партнерів.

Після 1945 року американський світовий порядок забезпечував відносну стабільність у світі та баланс між провідними державами. Водночас країни, які опинились поза цією системою, зокрема Росія та Китай, залишались ізольованими, невдоволеними чинним устроєм. Вони не мали достатніх можливостей, щоб суттєво вплинути на нього чи змінити.

Однак відтепер такий підхід завершується. Адміністрація Трампа попередила європейських партнерів, що вже з 2027 року вони мають бути готовими самостійно відповідати за власну обороноздатність та безпеку. Водночас американський лідер запровадив жорсткі тарифи проти більшості традиційних союзників Штатів.

Як політика Трампа змінила становище Китаю та Росії?

Також нова Стратегія нацбезпеки передбачає зміну підходу до Росії та Китаю. Америка відтепер розглядає їх не як противників чи конкурентів, а як партнерів у перерозподілі глобального впливу. Документ передбачає формування багатополярного світу в якому Росія, Китай і США здійснюють повне домінування у своїх сферах інтересів.

Втім, автори статті вважають, що Росії та Китаю недостатньо просто закріпити чинний статус-кво. Нині Кремль перебуває лише на початковому етапі відновлення своєї традиційної сфери впливу в Східній та Центральній Європі, а Україна для Росії є не фінальною ціллю, а лише початком уявного нового порядку Путіна.

Журналісти переконані, що ані Пекін, ані Москва не мають бажання чи потреби укладати будь-які обмежувальні угоди США. Навпаки, вони мають усі підстави вважати, що зараз саме час тиснути.

Сі Цзіньпін говорив про "великі зміни, яких не бачили століттями", які дають Китаю "період стратегічних можливостей". Для Путіна руйнування Трампом трансатлантичного альянсу є також "великою зміною". Чому б йому не скористатися цією нагодою… Зараз американці зруйнували цю солідарність, і Путін цілком може вважати, що настав час прискорити свої плани завоювання,

– додають у виданні.

Адміністрація Трампа зосереджена на просування власних інтересів та демонстрації сили заради самої демонстрації, часто ігноруючи позиції союзників. Однак саме такі дії зруйнували світовий порядок, який формувався десятиліттями та послабили боєздатність США ефективно захищати свої інтереси в новій глобальній реальності.

У виданні додали, що політика Трампа поступово перетворює США з міжнародного лідера на ізольованого гравця.

Міжнародна політика Трампа: останні гучні заяви