Издание The Atlantic считает, что мир переходит к новой, более опасной реальности, пишет 24 Канал.

Как политика Трампа изменила мировой порядок?

В издании связывают такие изменения с отказом США от своей уникальной роли гаранта глобальной безопасности.

Соединенные Штаты решили, что больше не желают играть свою исторически беспрецедентную роль в обеспечении глобальной безопасности. Американская мощь, которая поддерживала мировой порядок в течение последних 80 лет, теперь будет использована для его уничтожения,

– говорится в статье.

Аналитики предполагают, что именно из-за изменения такого порядка Штаты окажутся в самой опасной международной среде со времен Второй мировой войны. Новая реальность будет напоминать мир до 1945 года – с несколькими мощными государствами, многочисленными конфликтами и отсутствием стабильных союзов. Фактически Вашингтон будет вынужден полагаться только на себя и свои силы, не рассчитывая на надежных партнеров.

После 1945 года американский мировой порядок обеспечивал относительную стабильность в мире и баланс между ведущими государствами. В то же время страны, оказавшиеся вне этой системы, в частности Россия и Китай, оставались изолированными, недовольными действующим порядком. Они не имели достаточных возможностей, чтобы существенно повлиять на него или изменить.

Однако отныне такой подход завершается. Администрация Трампа предупредила европейских партнеров, что уже с 2027 года они должны быть готовы самостоятельно отвечать за собственную обороноспособность и безопасность. В то же время американский лидер ввел жесткие тарифы против большинства традиционных союзников Штатов.

Как политика Трампа изменила положение Китая и России?

Также новая Стратегия нацбезопасности предусматривает изменение подхода к России и Китаю. Америка отныне рассматривает их не как противников или конкурентов, а как партнеров в перераспределении глобального влияния. Документ предусматривает формирование многополярного мира в котором Россия, Китай и США осуществляют полное доминирование в своих сферах интересов.

Впрочем, авторы статьи считают, что России и Китаю недостаточно просто закрепить действующий статус-кво. Сейчас Кремль находится лишь на начальном этапе восстановления своей традиционной сферы влияния в Восточной и Центральной Европе, а Украина для России является не финальной целью, а лишь началом воображаемого нового порядка Путина.

Журналисты убеждены, что ни Пекин, ни Москва не имеют желания или необходимости заключать какие-либо ограничительные соглашения США. Наоборот, они имеют все основания считать, что сейчас самое время давить.

Си Цзиньпин говорил о "больших изменениях, которых не видели веками", которые дают Китаю "период стратегических возможностей". Для Путина разрушение Трампом трансатлантического альянса является также "большим изменением". Почему бы ему не воспользоваться этой возможностью... Сейчас американцы разрушили эту солидарность, и Путин вполне может считать, что пришло время ускорить свои планы завоевания,

– добавляют в издании.

Администрация Трампа сосредоточена на продвижении собственных интересов и демонстрации силы ради самой демонстрации, часто игнорируя позиции союзников. Однако именно такие действия разрушили мировой порядок, который формировался десятилетиями и ослабили боеспособность США эффективно защищать свои интересы в новой глобальной реальности.

В издании добавили, что политика Трампа постепенно превращает США из международного лидера в изолированного игрока.

