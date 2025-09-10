Дональд Трамп вперше прокоментував атаку Росії на Польщу
- Уночі 10 вересня російські дрони перетнули повітряний простір Польщі.
- Дональд Трамп прокоментував інцидент у своїй соцмережі.
Уночі 10 вересня низка російських дронів перетнула повітряний простір Польщі. Країні довелося збивати ворожі "Шахеди".
Дональд Трамп відреагував на інцидент із дронами у Польщі у власній соцмережі. Цього дня раніше президента США просили прокоментувати російську атаку на члена Альянсу, однак він проігнорував запитання журналістів, передає 24 Канал.
Дивіться також "Не планували": Росія цинічно виправдалася за атаку дронів на Польщу
Що Трамп сказав про атаку Росії на Польщу?
Що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!
– написав політик у Truth Social.
Раніше у Білому домі анонсували розмову Дональда Трампа і Кароля Навроцького.
Зауважимо, що першим на російський удар по члену НАТО відреагував конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон. Він назвав цей інцидент "актом війни" та закликав до санкцій проти Росії й озброєння України.
Тим часом у самій Польщі утрималися від прямих звинувачень Росії. Там підтвердили, що безпілотники належали країні-агресорці, однак замовчали те, що це була невипадкова атака.
Своєю чергою НАТО не вважає дії Москви достатньою підставою для застосування 5 статті.
Що відомо про російський удар по Польщі?
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки на Україну Росія використала 415 "Шахедів" і дронів-обманок, а також 42 ракети різних типів.
- Десятки дронів "свідомо" залетіли на територію Польщі та націлилися на місцеві аеродроми, зокрема летовище "Ясьонка – Жешув", що є хабом для воєнної допомоги Україні.
- На територію Польщі і раніше залітали поодинокі дрони. Однак країна не наважувалася їх збивати. Втім, цього разу польська ППО та авіація таки працювали по ворожих безпілотниках. На допомогу члену НАТО прийшли й союзники.
- Відомо, що російський дрон або його уламки впали на житловий будинок у селі Вирики Люблінського воєводства Польщі, пошкодивши дах та автомобіль.
- Європейські лідери сподіваються, що атака російських дронів на Польщу змінить позицію Трампа щодо Росії та спонукатиме до нових санкцій.
- У Путіна заперечили причетність до порушення повітряного простору Польщі дронами, заявляючи про відсутність доказів щодо їх російського походження.