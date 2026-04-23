Після 10-денного мовчання: Сіярто сказав, чому Орбан зазнав поразки на виборах

Після 10-денного мовчання Петер Сіярто з'явився у публічному просторі й повторив наративи уряду Орбана. За його словами, Орбан зазнав поразка на парламентських виборах в Угорщині через втручання України.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив в інтерв’ю угорському порталу Telex.

Дивіться також Журналісти знайшли "зниклого" після виборів в Угорщині Петера Сіярто

Чому Орбан програв вибори в Угорщині?

Сіярто наголосив, що результати виборів в Угорщині нібито відповідають політичним очікуванням Володимира Зеленського, а частина українців, каже, була зацікавлена в поразці партії Орбана "Фідес".

Також він висловив занепокоєння щодо можливого втягнення Угорщини в російсько-українську війну та загального курсу на "епоху війни".

Водночас Сіярто таки засудив агресію Росії на Україну та підкреслив, що наразі потрібно якнайшвидше покласти край війні.

Як Сіярто прокоментував зв'язок Угорщини із Росією?

Міністр заперечив звинувачення у тому, що він чи прем'єр Віктор Орбан мають проросійську позицію чи залежність від Москви.

Також він наголосив, що ніколи не передавав Росії будь-яку секретну інформацію, попри попередні повідомлення про обмін конфіденційними документами ЄС із російським МЗС.

Важливо! Нагадаємо, ЗМІ опублікували низку так званих "плівок Сіярто" – записів розмов угорського дипломата зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. У розмовах сторони обговорювали стратегію блокування вступу України до ЄС, зняття європейських санкцій із деяких впливових російських осіб, як от бізнесменів чи їхніх родичів. Окрім того, стало відомо, що міністр МЗС Угорщини дзвонив звітувати Лаврову прямо посеред засідань ЄС.

Крім того, Сіярто припустив, що відсутність ударів Росії по регіонах України із угорським населенням могла бути пов'язана із "нормальними" відносинами між Будапештом і Москвою.

Де майже два тижні перебував Сіярто?