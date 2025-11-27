Трамп обрав невдалий момент для жорсткої гри з Україною, – у WP підсвітили скруту в Росії

У Росії спостерігаються економічні проблеми на тлі війни в Україні. Російські військові в кількох регіонах не отримують заробіні плати, а експорт російських товарів сильно впав.

Так Росія за війну платить величезними втратами людей і ресурсів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

Як Росія сама страждає від війни?

У Якутії регіональний уряд офіційно призупинив виплати російським військовослужбовцям через дефіцит коштів у бюджеті. Достеменно невідомо, скільки жителів краю воюють в Україні, однак їхня кількість може досягати 500 чоловіків, адже саме скільки у 2023 році один чиновник країни-агресорки просив у влади Якутії для відправи на фронт в Україну.

Цікаво також те, що "розхвалений" російський газ наразі купують менше. Так доходи від експорту викопного палива зараз фактично найнижчі з початку війни.

Російський уряд різко вирішив зменшити свої економічні прогнози на наступний рік і визнав, що дефіцит бюджету залишатиметься набагато вищим у найближчому майбутньому. Це більш серйозна проблема для країни з дуже обмеженими можливостями міжнародних запозичень,

– пише політичний кореспондент Джим Джераті.

Ситуація на стільки критична, що Центральний банк Росії вперше почав продавати фізичне золото зі своїх резервів, аби була можливість хоч таким чином фінансувати державний бюджет.

Попри це Росія, звичайно, ще має змогу вести війну проти України. Однак її фінансова сила стає меншою.

Натомість міністр армії США Ден Дрісколл під час зустрічі з європейськими послами заявив, що нібито лише Україна "перебуває у дуже поганому становищі, і зараз найкращий час для миру".

І він ні словом не обмовився про те, що втрати Росії на війні не менші, а може навіть і більші, за українські. Із серпня по листопад на фронті знешкодили понад 95 000 солдатів, включаючи вбитих, поранених або зниклих безвісти.

"За останні три місяці кожна квадратна миля завоювання коштувала росіянам приблизно 271 жертву", – зазначив журналіст.

Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень заявив, що Україна теж втратила немало: від 60 000 до 100 000 загиблих українських солдатів, загалом 400 000 жертв.

Як Трамп веде жорстку гру з Україною?

Дональд Трамп та американські чиновники, оцінюючи втрати, можуть тиснути на рішення Володимира Зеленського щодо підписання мирної угоди. Нібито у Києва немає іншого варіанту й лише мирний план Трампа може покласти край війні.

Про який тиск на Україну йде мова?