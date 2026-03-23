В Угорщині нові проблеми: Орбан підняв тривогу через можливе прослуховування Сіярто

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан відреагував на повідомлення про можливе прослуховування глави МЗС Петера Сіярто. Він доручив перевірити інформацію та назвав ситуацію потенційною загрозою для країни.

Дивіться також Орбан накинувся на Україну та ЄС, порівнявши їх з комуністами

Що відомо про нібито прослуховування Сіярто?

Прем'єр-міністр Угорщина Віктор Орбан заявив, що інформація про можливе прослуховування міністра закордонних справ Петер Сіярто може свідчити про «серйозну атаку» проти держави. У зв'язку з цим він доручив міністру юстиції негайно перевірити ці дані.

Приводом для реакції стала публікація у проурядовому виданні Mandiner, де стверджується, що до телефонних розмов Сіярто нібито могли отримати доступ іноземні розвідки. У матеріалі йдеться про ймовірну участь журналіста Саболча Пані, який співпрацює з медіа Direkt36 та VSquare.

Автори публікації посилаються на анонімний лист із нібито аудіозаписами, на основі яких зроблено висновки про "велику розвідувальну операцію" проти глави МЗС. Зокрема, стверджується, що журналіст міг передати номер Сіярто одній зі спецслужб країн ЄС.

Також у матеріалі згадується Аніта Орбан, яку називають потенційною очільницею МЗС у разі перемоги опозиційної партії "Тиса". Їй приписують можливу співпрацю з журналістом і участь у політичних домовленостях, однак ці твердження не мають незалежного підтвердження.

Наразі офіційних доказів прослуховування не оприлюднено, а ситуація залишається на рівні заяв і припущень. Влада Угорщина розпочала перевірку, щоб встановити достовірність оприлюдненої інформації.

В Угорщині тривають передвиборчі перегони: останні новини