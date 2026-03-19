Уперше цього року: Естонія викликала представника Росії
- Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії через порушення повітряного простору країни винищувачем.
- Інцидент стався 18 березня, коли російський Су-30 увійшов у повітряний простір Естонії поблизу острова Вайнлоо, на що відреагував підрозділ ВПС Італії.
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Причиною стало порушення повітряного простору країни російським винищувачем.
Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньодипломатичного відомства країни. Сам інцидент стався у середу, 18 березня.
Як відреагувала Естонія на порушення?
Згідно з оприлюдненою інформацією, поблизу острова Вайнлоо у Фінській затоці російський винищувач Су-30 18 березня увійшов у повітряний простір Естонії та перебував у цьому регіоні орієнтовно одну хвилину.
Також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що на порушення відреагував підрозділ Військово-повітряних сил Італії, який патрулює повітряний простір, тож жодної загрози безпеці не було.
Місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії діє в Естонії з 2004 року, і ми знову переконалися, що місія функціонує добре та відповідно до процедур,
– запевнив він.
Відомство викликало повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту у зв'язку з інцидентом. Зауважимо, що це перше порушення повітряного простору країни російським літаком у цьому році.
Що можуть означати такі дії Росії?
ЦПД нещодавно повідомило, що Росія почала стежити за енергооб'єктами Естонії використовуючи для цього дирижаблі, щоб отримати усю необхідну інформацію без прямого порушення повітряного простору НАТО.
Раніше естонська розвідка повідомила, що Росія збільшила виробництво артилерійських боєприпасів більше ніж у 17 разів та готується до мнових потенційних конфліктів, попри триваючу агресію проти України.
До слова, нагадаємо, що Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія вийшли з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Це зробила й Польща, аби посилити оборону на східному фланзі НАТО.