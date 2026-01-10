США готові допомогти, – Трамп зробив заяву на тлі масштабних протестів в Ірані
- Спадковий принц Ірану закликав Трампа бути готовими втрутитися в ситуацію в Ірані, де тривають масові протести проти режиму аятоли.
- Президент США заявив, що він готовий допомогти.
Вже понад два тижні Іран охоплений народними протестами. Дональд Трамп заявив, що готовий допомогти іранцям здобути омріяну свободу.
Попри жорстоке придушення з боку силовиків, мільйони людей продовжують виходити на вулиці, виступаючи проти режиму аятоли, передає 24 Канал.
Дивіться також Путін пригнічений, – експерт розкрив нюанси захоплення російських танкерів
Що сказав Трамп про події в Ірані?
10 січня у власній соцмережі Дональд Трамп зробив пост, присвячений подіям в Ірані.
Іран дивиться у бік свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти,
– йдеться у повідомленні американського президента.
До слова, президент США раніше попереджав Тегеран, що вдасться до жорстких дій у разі силового придушення протестів, зокрема вбивства мирних людей.
Як пише Clash Report, в адміністрації Трампа обговорювали можливі дії на випадок потреби атакувати Іран, щоб реалізувати його попередження. Серед варіантів розглядали масштабний авіаудар по кількох військових об'єктах Ірану. Водночас остаточного рішення немає, і підготовку до удару – перекидання техніки чи військ – не розпочато.
Що цьому передувало?
У суботу спадковий принц Ірану Реза Пахлаві звернувся до Трампа із закликом втрутитись в ситуацію в Ірані.
Пахлаві зазначив, що влада стріляє по протестувальників. Крім того, у країні повністю вимкнені зв'язок та інтернет. Режим Алі Хаменеї використовує інформаційну ізоляцію, щоб приховати жорстоке придушення протестів та насильства проти демонстрантів.
Я прошу вас про допомогу. Ви довели, і я знаю, що Ви є людиною миру і людиною слова. Будь ласка, будьте готові втрутитися, щоб допомогти народу Ірану,
– йдеться у заяві принца.
Довідка: Реза Пахлаві – це син останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві, який правив країною до Ісламської революції 1979 року. Після повалення шаха та приходу до влади ісламського режиму його родина змушена була виїхати з Ірану. Формально він вважається спадкоємцем іранського трону, хоча Іран нині є ісламською республікою, а монархії не існує. Живе у вигнанні, переважно у США. Виступає як опозиційний політик, критикує нинішню владу Ірану та закликає до світської, демократичної держави.
Останні новини про події в Ірані
З 28 грудня в Ірані тривають масові протести, які почалися через обвал валюти й високу інфляцію, але швидко переросли у виступи проти чинного режиму.
Як пояснив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, наразі ці протести навряд чи зможуть повалити владу. Головна причина – відсутність організації та лідерів, здатних взяти управління країною. Хоча в окремих містах протестувальники фактично витіснили поліцію й адміністрацію, нова влада там не сформувалася.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї тим часом підготував план втечі до Москви у разі посилення протестів у країні. Тікати він планує разом із 20 помічниками та родичами.