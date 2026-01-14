"Вбивства припинилися, ми це перевіримо": Трамп зробив заяву про Іран

Дональд Трамп заяив, що у США будуть дуже сердиті, якщо дізнаються, що вбивства в Ірані досі тривають. Раніше американський лідер погрожував Тегерану у випадку подальшої ескалації.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа.

Як у США реагують на можливі поновлення вбивств в Ірані?

Трампу повідомили, що в Ірані вже нібито закінчуються масові вбивства на протестах. Сполучені Штати були впевнені, що влада оцінила ризик загрози через ескалацію та більше не планувала масових убивств. Так нібито заплановані на 14 січня страти не відбулися. Хоча до того Іран хотів виніс смертний вирок одному з протестувальників.

Однак тепер адміністрація Дональда Трампа перевірятиме, яка там ситуація.

Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. І немає жодного плану для страт. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося,

– відповів журналістам президент США.

Відомо, що Сполучені Штати готові завдати по Ірану ударів протягом 24 годин. Дональд Трамп застеріг владу країни, щоб ті не проводили ескалацію та припинили вбивства протестувальників.

Варто зазначити! Згідно з останніми даними, в Ірані кількість жертв масових протестів уже сягнула 12 тисяч осіб. Водночас це не остаточна цифра, загиблих може бути й більше.

Що відомо про протести в Ірані?