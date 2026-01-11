Може стати світовою проблемою: політолог спрогнозував сценарій розвитку протестів в Ірані

В Ірані люди вийшли на протести проти влади. Причиною стали зростання цін та обвал валюти. Іранська влада застосовує сльозогінний газ проти громадян. На жаль, внаслідок протестів, є загиблі. Дональд Трамп заявив, що може втрутитись, якщо ситуація розвиватиметься так і надалі.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що іранські протестувальники, зокрема молодь, зовсім не поважають теперішню владу, адже вона жорстко утискала населення тривалий період. Це лише питання часу, коли напруга в Ірані досягне апогею.

Яка можуть розвиватись події через протести в Ірані?

Олег Лісний зауважив, що хотілось би, щоб зараз розпочався "парад знесення" диктаторських режимів.

Головне, щоб релігійна надбудова була зруйнована, а ситуація в Ірані залишилася керованою. Якщо вона зайде у "глухий кут", то всередині можуть початися війни всіх проти всіх. Це негативно впливатиме на стабільність у світі,

– припустив він.

Сполучені Штати Америки можуть якось вплинути на це. Зокрема розпочати контакт з Іраном, аби не допустити громадянських воєн всередині країни.

Крім того, іранські протести – це ще один "привіт" Володимиру Путіну. За словами політолога, наприклад, повалення режиму в Сирії й втеча Башара аль-Асада до Росії показує, що диктатури у час небезпеки для свого життя шукають місце, куди втекти, де знайти прихисток.

Виникає питання, куди втече Путін, якщо щось загрожуватиме йому. Тому важливо, аби Москва втрачала партнерів, а світова "вісь зла" ставала лише слабшою.

Що відомо про протести в Ірані?