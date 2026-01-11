Може стати світовою проблемою: політолог спрогнозував сценарій розвитку протестів в Ірані
- В Ірані тривають протести через зростання цін та обвал валюти, влада застосовує сльозогінний газ, є загиблі.
- Політолог Олег Лісний прогнозує, що ситуація може загостритись до апогею, що негативно вплине на світову стабільність.
В Ірані люди вийшли на протести проти влади. Причиною стали зростання цін та обвал валюти. Іранська влада застосовує сльозогінний газ проти громадян. На жаль, внаслідок протестів, є загиблі. Дональд Трамп заявив, що може втрутитись, якщо ситуація розвиватиметься так і надалі.
Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що іранські протестувальники, зокрема молодь, зовсім не поважають теперішню владу, адже вона жорстко утискала населення тривалий період. Це лише питання часу, коли напруга в Ірані досягне апогею.
Яка можуть розвиватись події через протести в Ірані?
Олег Лісний зауважив, що хотілось би, щоб зараз розпочався "парад знесення" диктаторських режимів.
Головне, щоб релігійна надбудова була зруйнована, а ситуація в Ірані залишилася керованою. Якщо вона зайде у "глухий кут", то всередині можуть початися війни всіх проти всіх. Це негативно впливатиме на стабільність у світі,
– припустив він.
Сполучені Штати Америки можуть якось вплинути на це. Зокрема розпочати контакт з Іраном, аби не допустити громадянських воєн всередині країни.
Крім того, іранські протести – це ще один "привіт" Володимиру Путіну. За словами політолога, наприклад, повалення режиму в Сирії й втеча Башара аль-Асада до Росії показує, що диктатури у час небезпеки для свого життя шукають місце, куди втекти, де знайти прихисток.
Виникає питання, куди втече Путін, якщо щось загрожуватиме йому. Тому важливо, аби Москва втрачала партнерів, а світова "вісь зла" ставала лише слабшою.
Що відомо про протести в Ірані?
Протести в Ірані тривають вже понад 2 тижні. Американська влада заявила, що готова допомогти іранцям здобути свободу та протистояти силовикам, які підтримують диктатуру у державі.
У МЗС України прагнуть, щоб світ посилив тиск на іранську владу, яка підтримує російсько-українську війну та жорстоко поводиться із власними громадянами. Наша держава підтримує намагання іранських протестувальників вибороти свободу.
У США розглядають варіант військового втручання, якщо ситуація в Ірані не стабілізується. Причиною є загибель протестувальників через дії іранських силовиків.