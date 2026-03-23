Путін у відчаї: чому Росія може почати нову війну та які країни у найбільшій небезпеці

Росія може готуватися до нового акту агресії – цього разу проти країн-членів НАТО. Відповідний сценарій з'явився в міжнародних ЗМІ, й експерти кажуть, що загроза може бути як ніколи реальною.

Такий зухвалий крок Путін може готувати одразу через низку причин. Їх, спеціально для 24 Каналу, розібрали експерти й пояснили, якими можуть бути перші кроки Кремля й для яких країн найбільшою є загроза російського вторгнення.

Чому Путіну потрібна нова війна?

Публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов вважає, що Володимир Путін справді готується до нової ескалації. Вочевидь, нових механізмів проти України у нього небагато, проте під загрозою можуть опинитися країни Балтії.

Раніше подейкували, що Росія буде готова завдати удару по одній з країн-членів НАТО у 2027 або 2029 році. Втім, здається, чимало держав могли помилитися у своїх розрахунках.

На тлі того, що Дональд Трамп все більше "грузне" на Близькому Сході, а Путіна навіть не рятують ціни на нафту, він може зважитися на щось проти країн Балтії. До такої перспективи я, на жаль, ставлюсь досить серйозно. Це може статися у найближчі місяці,

– наголосив Богданов.

На четвертий рік повномасштабного вторгнення у Путіна досі немає виразних результатів в Україні. Економіка Росії справді перебуває у скрутному становищі, а підняття цін на нафту лиш частково перекриває дефіцит бюджету. Усе це також викликає розбрат серед політичної верхівки Кремля.

Фактично, Путін шукає нової "маленької переможної війни", аби приховати невдачу в Україні та залишитись на своїй посаді далі.

"Путіну потрібна нова перемога, щоб заспокоїти країну зсередини. І він може ризикнути обмеженою ескалацію, щоб розколоти НАТО, продемонструвати недієздатність Європи, вести перемовини з позиції сили. Зараз він ніяк не може знайти ту перемовну позицію, в якій буде сильним", – пояснив аналітик.

Також Путіну потрібні нові аргументи для виправдання посилення жорстких заходів у Росії, які зараз торкнулися вже й Москви. Йдеться про вимкнення інтернету, блокування соцмереж, відсутності мобільного зв'язку тощо.

На думку Богданова, через ці сукупні фактори, наступ Росії на країни Балтії є цілком імовірним варіантом, який зараз розглядають у Кремлі.

Як може початися агресія Росії?

Варто нагадати, що у 2024 році в Росії створили два нових військових округи – Московський та Ленінградський. Ленінградський військовий округ (ЛВО) проходить вздовж північно-східного кордону НАТО, а Московський військовий округ (МВО) – вздовж північно-східної частини України та Польщі. Раніше наголошували на тому, що це дасть Росії можливість готуватися до війни з країнами Європи.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан також вважає, що їхнє створення – частина російської стратегії для подальших агресивних дій.

Це місце розташування майбутніх дивізій, які розгортатимуть у наступальному порядку, зокрема для контролю над територіями. З погляду логіки – тут все правильно. Щоб захопити країни Балтії – потрібно було створити два нових військових майданчики, що Росія й зробила,

– констатував Світан.

І хоч Кремль може планувати нову війну проти Європи, однак це може статися лише після того, як вони завершать операцію у театрі бойових дій в Україні. Річ у тім, пояснив Світан, що росіянам потрібно щонайменше 300-тисячне угруповання. Його ніде взяти, окрім як з поля бою в Україні.

"Поки вони у нас зв'язані в боях, на країни Балтії вони не підуть. Максимум, що вони можуть, – розхитати там внутрішню ситуацію, як це було у Донецьку чи Криму у 2013 році. Це може початися хоч завтра. Щойно почнуть з'являтися новини про "утиски російської мови" – вважайте це початком гібридної війни", – пояснив військовий експерт.

На подібні дії Росія готова витрачати мільйони доларів, щоб потім, після російської пропаганди, на територію Європи зайшли й російські військові.

Чи готова Європа до відбиття російського нападу?

Попри скептичні настрої щодо боєздатності, Європа насправді могла б дати гідну відсіч Росії, переконаний Юрій Богданов.

Мені здається, Путін вчергове переоцінює власні спроможності, й недооцінює супротивників. Йому властиво недооцінювати демократії загалом, і це наше велике щастя. Тому нас чекає нове розчарування Путіна, коли він зрозуміє, що Європа не така слабка, як він би цього хотів,

– наголосив Богданов.

Та варто розуміти, що це у будь-якому випадку буде великим випробуванням для Європи.

Водночас британський письменник та аналітик Кір Джайлз переконаний, що Путін все ж не піде на відкриту атаку проти жодної країни НАТО. Принаймні до того моменту, поки не впевниться точно, що на це не відреагують США.

"Зараз ми ще не дійшли до цього, попри всі неоднозначні сигнали, які надсилав Дональд Трамп. У Кремлі ще може не бути цілковитої впевненості, що США залишаться осторонь, якщо Росія справді нападе на члена НАТО", – підсумував британський аналітик.

