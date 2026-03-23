Певне роздратування є не лише всередині російської системи, а й також серед населення. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, яка серйозна загроза нависла над Путіним та як він намагається захиститися.

Читайте також Росіяни виводять гроші з банків: чому в Кремлі просять розраховуватись готівкою

На що вказують останні дії Путіна?

Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв зазначив, що у Москві й загалом по Росії вперше за чотири роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну відчувається неймовірна напруженість. Щось подібне було лише під час сумнозвісного бунту Євгена Пригожина у 2023 році.

На його думку, нинішня поведінка російського режиму схожа на дії іранського. Тобто він відчув загрозу власній безпеці й існуванню та намагається у будь-який спосіб захиститися. Проте наразі складно зрозуміти, що насправді відбувається всередині кремлівської верхівки.

Можливо, якийсь розкол, а може реально почалися якісь активні дії зовнішніх сил щодо умовного повалення Володимира Путіна. Тому що занадто активно захищається російська влада,

– наголосив Ширяєв.

Водночас він вважає провокацією заяву, яку написав блогер Ілля Ремесло. Очевидно, що цей допис був схвалений згори. Такими нестандартними рішеннями політтехнологи хочуть зняти напругу, усунути небезпеку.

До речі! Раніше Ілля Ремесло був послідовним прибічником Володимира Путіна, проте 17 березня раптом розкритикував главу Кремля. Він назвав "п'ять причин, через які перестав підтримувати Володимира Путіна". Серед них, зокрема, тривале президентство Путіна, яке свідчить, що той "не поважає" своїх виборців.

Також економічний оглядач згадав пропагандиста Володимира Соловйова, який почав висловлювати невдоволення російською економікою. Й усе це накладається на обмеження доступу до інтернету та мобільного зв'язку.

Немає жодної позитивної новини. На фронті також усе завмерло, триває відступ росіян на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Системи влади та економіки зараз затріщали по швах,

– сказав економічний оглядач.

Тож, додав він, не виключено, що хтось ззовні намагається впливати на Росію, а Кремль намагається цьому протидіяти.

Від чого намагається захиститися Путін: дивіться відео

Яка серйозна загроза нависла над Путіним?

Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що бажання Путіна продовжувати війну викликає розбрат серед політичної верхівки. Вони прагнуть гарного життя, а Путін натомість спрямовує гроші на війну. Та й ті уже закінчуються.

За його словами, Дональд Трамп відкрив для Росії вікно можливостей, щоб вийти з війни. І це було б їй вигідно, тому що війна потребує великих витрат. Тож російські еліти розраховували на те, що чинний президент США зніме санкції, щоб вони могли повернутися до звичного розкішного життя. Однак Путін цим не скористався.

Результат плачевний. Трамп їм запропонував, а Путін відмовився. Вікно можливостей закінчується. Тому що Трамп – кульгава качка. У листопаді вибори у Сенат. Той подарунок, який Трамп хоче зробити путінській верхівці, – зупинити війну на вигідних для нього умовах, інший президент не зробить,

– заявив Ейдман.

Адже, зауважив він, новий Конгрес може не дозволити Трампу цього зробити. Ймовірно, натомість він наполягатиме на активній допомозі Україні.

"Якщо представники цієї владної верхівки зараз, грубо кажучи, не вб'ють Путіна й не змовляться з Трампом, доки він ще достатньо сильний, – потім уже буде пізно", – вважає Ейдман.

Вікно можливостей для них може закритися наприкінці 2026 року. І це їх дуже мотивує. Водночас політолог не думає, що існує єдиний центр змовників, який вирішує, як позбутися Путіна. Є різні групи, які діють так, щоб нашкодити його системі.

З різних кінців ця так звана опозиція поступово починає "душити" режим і персонально Путіна,

– сказав політолог.

І невипадково блогер Ілля Ремесло саме зараз зробив свій резонансний допис – його випустили, щоб "прокачувати" у z-середовищі антипутінські меседжі. Тобто, резюмував Ейдман, створюючи ручних маріонеток, ця частина верхівки Кремля готується до постпутінського майбутнього.

Що у верхівці Кремля задумали проти Путіна: дивіться відео

Як Путін намагається захиститися?

Ігор Ейдман нагадав, що Путін полюбляє говорити про те, що коли пацюка заганяють у кут – він може накинутися. Ймовірно, очільник Кремля зараз почувається пацюком, якого загнали у кут.

Путін вважає, що єдиний спосіб зберегти себе, гарантувати власну безпеку – це якнайсильніше шипіти, вовна дибки, зуби показувати, начебто так його не зачеплять,

– зазначив Ейдман.

І саме в такий спосіб, зазначив політолог, глава Кремля намагається залякати весь світ. Також він вважає, що будь-які поступки є проявом слабкості, а це своєю чергою загрожує його безпеці. І тільки прояв сили у вигляді дикого шипіння гарантує безпеку.

Тобто, додав він, Путін такий зухвалий не тому, що сміливий, а через те, що боягузливий і намагається захиститися не так, як це роблять цивілізовані люди, – з допомогою договорів, компромісів, а нахабною агресивною поведінкою.

Що відбувається з Путіним зараз?