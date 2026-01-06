Путін хотів підло використати ситуацію у Венесуелі на переговорах, але дечого не врахував
- Путін намагався використати ситуацію у Венесуелі для торгу з Трампом, але цей план не спрацює через зміну геополітичного контексту.
- Україна змінила ставлення Трампа до Росії, і тепер світ діє за новими законами, що унеможливлює обмін України на Венесуелу.
Росія у поваленні режиму Ніколаса Мадуро силами США може вбачати можливість для того, щоб закінчити війну в Україні на свою користь. Володимир Путін може сподіватися переконати Дональда Трампа обміняти Венесуелу на Україну. Проте цей план приречений на провал.
Питання геополітичного торгу щодо Венесуели і України Кремль порушував ще за першої президентської каденції Трампа. Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний у розмові з 24 Каналом наголосив, що перша і друга каденції Трампа принципово відрізняються, тому що на початок другого його президентства Путін вже напав на Україну і тривала війна.
Як Україна змінила ставлення Трампа до Росії?
Лісний наголосив, що Путін зараз не знає, як виплутатися з війни, яку він розв'язав.
Трамп раніше вважав, що Росія є нібито непереможною ядерною країною, яка має велику армію, сильну економіку, велику територію. Але ця "велика" країна уперлась у невеличку з погляду Трампа Україну і змусила змінити все у світі,
– підкреслив політолог.
США раніше тупцювали на місці і трошки побоювались Росії як ядерної держави. Проте Україна, на його думку, змінила майбутнє великих ядерних держав.
Якби вони надали нам одразу необхідну зброю, ми б відкинули Росію і ця війна була б там, де танки, гармати Вона була б схожою на Другу світову. Але вони нам нічого не надали і ми змушені були змінити хід подій дронами, зокрема морськими, НРК тощо. Тобто перетягли ковдру від ядерних ракет умовно на дрони,
– пояснив Олег Лісовий.
Сьогодні у цьому контексті поділити світ так, як хотіли Путін і Трамп (за його першої каденції), вже не вийде. Тому, як зауважив президент Аналітичного центру "Політика", є перемінні, які вже працюють зовсім по інших законах.
Варто знати. Росія раніше пропонувала США обміняти Венесуелу на Україну. Це відбулось коли режим Мадуро намагалась повалити опозиція, яку підтримували Сполучені Штати, а Кремль допомагав йому утримати владу у Венесуелі. Тоді росіяни запропонували американцям, якщо ви хочете, щоб Росія пішла з заднього двору США, то у нас схожа ситуація – Сполучені Штати на задньому дворі Росії.
Тому, на його думку, Україну ні на кого не обміняють, навіть якщо у когось в голові можуть бути такі думки. Проте є суб'єктність в України – подобається це чи ні, у Європи, і запустився зовсім інший сценарій, ніж у першу каденцію Трампа.
Як у світі відреагували на операцію США у Венесуелі?
Росіяни закликали США звільнити експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого доставили до Сполучених Штатів, де зараз триває суд щодо нього. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія засуджує "акт міжнародної агресії США щодо Венесуели". Він зазначив, що не можна допустити, щоб США утвердилися в ролі міжнародного судді.
Також відреагував на події у Венесуелі міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, наголосивши, що Пекін не вважає, що "якась країна може діяти як міжнародний поліцейський". Він додав, що "суверенітет і безпека всіх країн повинні бути повністю захищені міжнародним правом".
Також на тлі операції США, офіційний російськомовний та перський акаунти Держдепартаменту опублікували послання: "Президент Трамп – людина справи. Не знали? Тепер знаєте". До повідомлення було додано чорно-біле фото Трампа з підписом "Не грайте ігри з президентом Трампом".