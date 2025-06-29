"Не може перемогти": Путін не засвоїв уроків Другої світової для СРСР, – The Telegraph

Володимир Путін вочевидь не усвідомив уроків Другої світової війни. Попри величезну армію, він не здатен захопити Україну, росіяни зазнають масштабних втрат на фронті, кількість яких вже перевищила мільйон.

Для армії такого масштабу за чисельністю та озброєнням це дуже велика ціна за менш ніж п'яту частину території України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що про це відомо

Попри понад 3 роки повномасштабної війни, Росія досі не змогла перемогти. через глибокі структурні проблеми – низький рівень підготовки, централізоване й неефективне командування, жорстокість, корупцію та масові втрати особового складу.

Аналітики вказують, що росіяни завжди покладалися на масовість і жорстокість. Вони історично прагнули до амбітних інтелектуальних основ своєї військової могутності, але це, як правило, давало збої при першому ж зіткненні з реальністю.

У випадку з Червоною армією 1920-х і 30-х років багато радикальних військових ідей було втрачено в сталінських чистках. Єдиною армією, яка отримала будь-які цінні знання про майбутнє війни з експериментальних навчань, проведених в СРСР у той час, був Вермахт,

– ідеться у статті.

Станом на сьогодні провалилась і сучасна “доктрина Герасимова”, яка не витримала зіткнення з українською армією. Зазначається, що західні військові експерти дедалі частіше переглядають погляди на радянську перемогу у Другій світовій війні.

На їхню думку, окрім цього винятку, історія російських війн протягом XX століття переважно сповнена поразок і неймовірних втрат. Наприклад, як нагадують, 1905 року Росія зазнала поразки у війні проти Японії, що спричинило революцію.

А у Першій світовій Російська імперія втратила близько 5,5 мільйона осіб, зазнала поразки та втратила значні території за Брестським миром. Спільною рисою обох вищезгаданих конфліктів є байдужість командування до втрат серед солдатів.

Наразі Росія змогла взяти контроль лише над приблизно 20% української території, тоді як ЗСУ неодноразово проводили успішні контратаки. Втрати Росії вражають масштабами – понад мільйон військових, з них понад 500 тисяч загиблих.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, знищено десятки тисяч бронетранспортерів, тисячі артсистем і сотні літаків, включно з частиною стратегічної авіації й понад 10 тисяч танків.

"Очевидно, що ключовою особливістю майже всіх цих воєн є високий рівень втрат. Будь-хто, хто прочитає цей перелік смертей і руйнувань, а також велику кількість поразок, цілком може дійти висновку, що Росія просто погано вміє воювати. І це правда", – ідеться у матеріалі.

Нагадують, що в історії Червона армія втратила значно більше життів, ніж Західні союзники чи навіть німці, яких вони перемагали. І навіть зараз російських призовників навчають лише кілька днів і одразу кидають у бій, деякі навіть не вміють чистити зброю.

"В останні десятиліття ми занадто шанобливо ставилися до Червоної Армії та її сучасної наступниці. Перемога Росії у Другій світовій війні була повною, але вона не повинна була коштувати так дорого в людських життях. Червона армія була продуктом жорстокої, корумпованої країни, яка не цінувала життя своїх солдатів – і була, по суті, вкрай некомпетентною. І сьогодні ситуація не змінилася", – наголошують у виданні.