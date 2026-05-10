Путін обрав "найкращого" переговірника у Європі: у Німеччині запротестували

Останнім часом у ЄС дедалі частіше лунають думки про необхідність відновлення прямого діалогу з Москвою. Володимир Путін вважає, що на роль переговірника від Європи найкраще підійшов би ексканцлер Німеччини Герхард Шредер.

Німецький уряд виступив проти того, щоб Європу на переговорах з Росією представляв Шредер. Про це пише Reuters.

Як у Берліні відреагували на слова Путіна про Шредера?

Німецький чиновник заявив, що пропозиція Путіна щодо участі Шредера в переговорах не є переконливою, оскільки Росія не змінила жодних своїх вимог.

На його думку, перевіркою справжніх намірів Москви стало б питання про те, чи готова вона продовжити оголошене триденне перемир'я.

За словами посадовця, який говорив анонімно, Путін просуває подібні "псевдопропозиції" з метою розколоти єдність країн Заходу.

Напередодні речник уряду Німеччини заявив, що Берлін не бачить ознак серйозної зацікавленості Москви в переговорах. Він підкреслив, що будь-які перемовини з Європейським Союзом мають бути тісно узгоджені з державами-членами ЄС та Україною.

Як на пропозицію Путіна відреагували у партії Шредера?

У Соціал-Демократичній партії (SPD) Німеччини, членом якої залишається Шредер, натомість відкриті до пропозиції Путіна залучити ексканцлера як посередника у війні проти України.

Ми не можемо погодитися з тим, щоб лише США та Росія вирішували майбутнє України та європейської безпеки. Ми повинні бути за столом переговорів,

– наголосив Адис Ахметович, речник із зовнішньої політики фракції SPD у Бундестазі, виданню SPIEGEL.

За його словами, якщо умовою є участь колишнього канцлера Німеччини, це потрібно обговорити з європейськими партнерами і не відкидати одразу. Першою перевіркою серйозності російських намірів могла б стати тривала взаємна пауза у бойових діях.

Всередині SPD також обговорюють чинного президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєра як можливого учасника переговорів у дуеті зі Шредером. Самому ексканцлеру, ймовірно, не вистачить довіри для такої місії.

Чому про Шредера згадують як про можливого переговірника з Москвою?

9 травня російський диктатор провів пресконференцію. Журналістка поцікавилися в очільника Кремля, "чи залишилися в Західній Європі розсудливі політики, з якими можна було б вести діалог".

Володимир Путін заявив, що для нього особисто кращим переговорником міг би стати ексканцлер Німеччини Герхард Шредер.

Довідка: Герхард Шредер – колишній канцлер Німеччини (1998 – 2005) і лідер соціал-демократів. Після відставки він багато років працював у російських енергетичних компаніях і й досі має тісні зв'язки з Володимиром Путіним.

Водночас Путін не відкинув можливість діалогу з іншим представником від Європи. Диктатор зазначив, що європейська сторона може обрати для участі в переговорах лідера, якому довіряє і який, за його словами, не робив різких заяв на адресу Росії.

Очільник Кремля наголосив, що Росія не відмовляється від переговорів і ніколи не була проти діалогу.

Європа намагається поновити діалог з Росією

На початку 2026 року у ЄС почали частіше лунати заяви від лідерів країн про необхідність відновити прямий діалог з Росією.

Одним із перших про таку потребу заявив президент Франції Еммануель Макрон ще наприкінці минулого року.

Політик наголосив, що Європа буде змушена відновити прямі переговори з Путіним, якщо зусилля США щодо укладення мирної угоди Росії з Україною проваляться. Його позицію підтримала італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.

Натомість у Британії були скептично налаштовані щодо цієї ідеї. Міністр закордонних справ Британії Іветт Купер заявила, що Москва не демонструє жодної зацікавленості у мирі. Щоб відновити діалог із Путіним, треба спершу переконатися, що він справді прагне завершити війну та готовий сісти за стіл перемовин.

Президент Фінляндії Александр Стубб теж вважає, що Європі, ймовірно, доведеться з часом відновити діалог із Росією. Він пояснив, що це залежатиме від узгодженості політики США та ЄС щодо війни в Україні. Якщо позиції розходитимуться, Європі, можливо, доведеться самій виходити на контакти з Кремлем.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що є "потенціал" для переговорів ЄС із Росією та обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи. Відповідну заяву Кошта зробив у суботу, 9 травня, у Брюсселі під час виступу з нагоди Дня Європи.

Політичний оглядач Віталій Портников вважає, що будь-який діалог із Володимиром Путіним лише підсилює його позиції, оскільки він сприймає сам факт розмов як легітимізацію.

На його думку, коли Захід готовий вести переговори з Кремлем, Путін розцінює це як ознаку слабкості і використовує для маневру між США та Європою, намагаючись грати на їхніх розбіжностях.

Портников також припускає, що навіть відновлення діалогу між європейськими лідерами і Росією може бути використане Кремлем для посилення власних позицій, якщо Європа не матиме чіткої й жорсткої спільної лінії.