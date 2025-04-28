Трамп хоче постійного припинення вогню: у Білому домі відреагували на заяви Путіна
- Президент США Дональд Трамп хоче досягти постійного припинення вогню та реалістично оцінює ситуацію.
- Володимир Путін оголосив тимчасове перемир'я з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні, але Трамп прагне постійного миру.
Президент США Дональд Трамп прагне досягти повного припинення вогню. Політик оптимістично налаштований на укладення угоди, однак ситуація залишається складною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.
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Трамп хоче постійного припинення вогню
В Білому домі пояснили, що Дональд Трамп дедалі більше розчаровується в лідерах і Росії, і України.
28 квітня Владімір Путін оголосив так зване "перемир'я" з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Воно має тривати три доби – з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Однак Дональд Трамп хоче домогтися постійного припинення вогню.
Президент (Трамп, – 24 Канал) ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню. Перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний,
– підкреслила Левітт.
За словами прессекретарки Білого дому, зустріч Трампа із Зеленським показує, що той докладає багато зусиль і часу для досягнення перемир'я. Левітт підкреслила, що Трамп хоче бути "президентом-миротворцем", яким він був у свій перший термін.
Він має намір зробити це знову. І це неймовірно складна ситуація та конфлікт,
– підсумувала вона.
Нагадаємо, на заяву Путіна про "перемир'я" відреагував також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, все, що не є всеосяжним припинення вогню, стає російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, а також спробою приховати наміри продовжувати війну.