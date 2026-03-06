Російський президент Володимир Путін провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном. Це перший подібний контакт між ними після початку військової операції США та Ізраїлю.

Про це пише пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на Кремль.

Що обговорили Путін і Пезешкіаном?

Уперше після ескалації на Близькому Соді російський диктатор провів телефонну розмову з іранським президентом. Розмова, зокрема стосувалася вбивства аятоли Алі Хаменеї та поточної ситуації у регіоні на тлі загострення.

Володимир Путін висловив співчуття Пезешкіану у зв'язку з ліквідацією Хаменеї, членів його сім'ї та жертвами серед людей, а також зазначив, що перебуває у постійному "контакті" з лідерами арабських країн Перської затоки.

Жодних додаткових деталей Кремль у коментарі пропагандистам не розкрив. Подробиць щодо обговорень між так би мовити, стратегічними партнерами, стосовно ескалації та подальших кроків з цього приводу не повідомили.

До слова, український дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що події на Близькому Сході показують ослаблення геополітичного впливу Росії, що може вплинути на її відносини та співпрацю з Китаєм у майбутньому.

Як Росія відреагувала на конфлікт на Близькому Сходу?