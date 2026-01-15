Зупинятися не збираються: як Путін буде продовжувати добиватися своїх "цілей"

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Москва не має наміру відмовлятися від реалізації своїх намірів щодо України. Росіяни й надалі збираються "наполегливо рухатися до визначених цілей".

Подробиці зі слів російського диктатора передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Актуально Плюнули Путіну в обличчя, – полковник запасу оцінив успіхи ЗСУ у Куп'янську

Як Путін висловився про Україну?

За словами Путіна, Москва очікує, що українська влада усвідомить необхідність досягнення так званого стійкого миру. До того часу, поки цього не відбудеться, російська сторона продовжить методично добиватися виконання власних завдань.

Президент країни-агресора також заявив, що врегулювання війни в Україні нібито можливе лише за умови повернення до дискусії щодо нової системи безпеки, яку раніше пропонувала Росія.

Окрім цього, Путін вкотре повторив тезу про те, що конфлікт навколо України, за його словами, став прямим наслідком нехтування інтересами Росії та формування загроз її національній безпеці.

Зауважимо, що днями представник Росії в ООН Василь Небензя виступив із жорсткою та цинічною заявою, пригрозивши, що умови можливих мирних домовленостей для України нібито ставатимуть дедалі гіршими з кожним наступним днем. Також він заявив, що Москва буцімто відповідатиме силовими методами на кожну, за його словами, "провокаційну атаку" проти цивільного населення Росії.

Як США реагують на такі заяви Росії?