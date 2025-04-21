Путін пропонує двосторонні перемовини з Україною, – Пєсков

Речник Кремля Пєсков 21 квітня заявив, що його господар Путін виступає за перемовини між Москвою та Києвом. Вони мають стосуватися припинення ударів по цивільних об'єктах. Деталі передає 24 Канал.

Фактично речник Кремля прокоментував слова Путіна щодо ударів по цивільних об'єктах.

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Що сказав Пєсков про двосторонні переговори з Україною

Пєсков повторив і розширив заяву Путіна.

Можливе обговорення, коли президент говорив, що можна обговорити тему незавданння ударів по цивільних об'єктах, у тому числі у двосторонньому порядку, президент саме мав на увазі переговори та обговорення з українською стороною,

– сказав Пєсков.

Він додав, що це "ще одна пропозиція Путіна" – імовірно, натякаючи, що саме російський диктатор запропонував "великоднє перемир'я".

"І раніше Путін не раз говорив про готовність до переговорів з українською стороною", – акцентував речник Кремля.

Заява Путіна про удари по цивільних об'єктах

Нагадаємо, 20 квітня, на Великдень, Володимир Зеленський запропонував Путіну не бити по цивільних об'єктах ракетами та дронами протягом місяця – з можливістю пролонгації. Тобто продовжити хоча би тишу в небі. Адже, наприклад, на Великдень в Україні не оголошували тривоги. А от уже вночі 21 квітня росіяни пускали розвідувальні дрони та "Шахеди", били з РСЗВ і вдарили ракетами під ранок.

Водночас Росія так і не відповіла на пропозицію України щодо повної тиші від Великодня та протягом місяця. До того ж під час "великоднього перемир'я" атаки й удари на лінії фронту були. Тож якщо цивільні трохи змогли відчути "перемир'я", то військові – ні.

Путін 21 квітня прокоментував пропозицію Зеленського.

Щодо пропозиції не бити по об'єктах громадянської інфраструктури, з цим треба розібратися. (...) Це все є предметом для ретельного дослідження, можливо, й у двосторонньому порядку. Внаслідок діалогів ми цього не виключаємо. Тож ми все це проаналізуємо і будемо ухвалювати відповідні рішення,

– сказав він.

Проте Путін виправдав криваві атаки по Сумах, Одещині тощо. Відповідно до сумнозвісних традицій російської пропаганди, він заявив, що в Сумах у цивільному закладі нагороджували військових, "причетних до злочинів на Курщині". Тож удар по університету буцімто мав на меті покарати українських бійців. На Одещині, за словами диктатора, ЗСУ та "іноземні куратори" випробовували новітню ракету. Також господар Кремля натякнув, що Росія продовжить бити по ресторанах, адже там можуть