Путін провів телефонну розмову з Трампом, – Кремль

Диктатор Путін 9 березня провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Це сталося вперше з грудня 2025 року.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про розмову Путіна і Трампа?

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова "мала діловий, відвертий і конструктивний характер". Вона тривала приблизно годину і нібито була ініційована самим Трампом.

Як це зазвичай відбувається у діалозі між російським та американським лідерами. Вони давно не розмовляли телефоном, востаннє у грудні 2025 року,

– заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, акцент у розмові було зроблено на ситуацію навколо конфлікту з Іраном, ситуацію у Венесуелі та на тристоронніх переговорах щодо миру в Україні.

Ушаков також заявив, що Путін розповідав Трампу про "успішне просування російських військових у ході сво". За словами окупантів, це має спонукати Київ до переговорів.

"Президент Трамп знову висловив зацікавленість у тому, щоб конфлікт в Україні завершився якнайшвидшим виходом на припинення вогню та досягнення", – додав помічник російського диктатора.