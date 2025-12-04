Все могла змінити таємна зустріч: як Китай зламав хід перемовин Путіна з посланцями Трампа

Паралельно з американськими перемовниками – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – до Москви навідався і міністр закордонних справ Китаю. Експерти вказують, що така одночасність візитів не була випадковою.

Очільник МЗС Китаю міг прибути до Кремля позапланово, аби поспілкуватися з російськими посадовцями перед зустріччю Путіна з американською делегацією. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, з чим Ван Ї приїздив до Путіна, як вплинув на перемовини з американцями і чому зараз Китай може активніше долучитися до мирного процесу.

Таємний задум Китаю щодо війни

У Москві 2 грудня зустрілась американська делегація разом із російською. США тоді представляв Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а Росію – сам Володимир Путін, Юрій Ушаков та Кирило Дмітрієв. Сторони так ні до чого й не домовилися, окрім як продовжувати діалог далі.

Журналіст та експерт-міжнародник Олександр Демченко зауважив, що настрій цієї зустрічі міг змінитися ще за кілька годин до її початку.

На цю ситуацію дуже сильно вплинув Китай. Він міг зірвати значну частину переговорів та змінив порядок денний у переговорах Москви та Вашингтона,

– зазначив Демченко.

Мовиться якраз про неочікуваний приїзд міністра закордонних справ Китаю Ван Ї до Москви. Це відбулося у день візиту американської делегації. Ван Ї провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим та секретарем радбезу Росії – Сергієм Шойгу.

"Ван Ї – це не просто міністр закордонних справ, він відповідальний за всю зовнішню політику Китаю і вважається правою рукою Сі Цзіньпіна. Такі зустрічі не відбуваються випадково. Коли за столом у Путіна сидить зять Трампа – китайці зірвались і полетіли. Це все вирішувалося швидко, під тиском. Китаю не вигідно, щоб війна закінчувалась. Він не тисне на Росію, а навпаки допомагає", – наголосив журналіст.

Пекін є одним із найбільших покупців російських енергоресурсів, постачає Росії дрони та інші товари подвійного призначення, створює нові спільні проєкти. До того ж юань вже становить значну частину золото-валютних резервів Росії, особливо в структурі Фонду національного добробуту, де він займає 60%.

Ван Ї приїхав до Путіна в Кремль, були окремі переговори з Путіним. Ван Ї не приїжджає, щоб просто поговорити з Лавровим. У них все ж могла бути зустріч пізно ввечері у Кремлі, щоб ніхто цього не бачив. Там Путін передав йому усю інформацію,

– підкреслив Демченко.

Журналіст також зауважив, що перед появою "мирного плану" з 28 пунктів, Трамп розмовляв з Сі Цзіньпіном. Демченко припустив, що тоді Сі дав Трампу зрозуміти, що він готовий "обміняти" Європу разом з Україною на Тайвань. Тобто Китай може натиснути на Путіна, аби той закінчував війну в Україні. Натомість Трамп закриє очі на повернення Тайваню у склад Китаю.

"Поки американці не згодні з тим, щоб віддавати Тайвань, війна в Україні триватиме. Я вважаю, що Китай на 60 – 70% вплинув на хід перемовин з американцями. Путін раніше вимагав особистої зустрічі з Трампом, погодився взяти мирний план в майбутню рамкову угоду. Але щось змінилось. І на це вплинув Китай", – підсумував Демченко.

Росія потрібна Китаю лиш для одного

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький також погоджується, що для Китаю пріоритетним є саме питання Тайваню. Росія у цьому аспекті може допомогти, тож Сі доводиться докласти зусиль, аби втримати Путіна біля себе.

Китаю критично важливо не відпускати свого васала занадто далеко – його треба тримати на короткому повідці, щоб той не втік. Пекін розуміє, що за теперішніх обставин Росія може злякатися та справді перейти на бік США, якщо Вашингтон запропонує їй фінансові преференції, які не може дати Китай,

– наголосив Городницький.

Хоч Китай справді допомагає Росії у скрутній ситуації, але під санкційним тиском США легко відмовляється від спільних проєктів чи співпраць із Москвою. Звісно, це дратує Путіна.

"Росія потрібна Китаю через Тайвань. Рано чи пізно Китай наважиться напасти. Ймовірно, до бойових дій долучиться і Японія, у якої конфлікт з Росією через Курильські острови. За логікою Китаю, Росія з південного боку постійно має напружувати японські війська, аби вони не заважали Китаю. Тому Росія стратегічно важлива для Пекіна", – пояснив політичний експерт.

Тож Китай розраховує на багаторічну війну в Україні, через що нинішні переговорні потуги ведуть в нікуди. У цій ситуації Сі перебуває у виграшній позиції, адже наразі США не можуть нічого змінити через політику Трампа.

Чому зараз Пекін може стати активним учасником перемовин?

Однак важливим питанням для Китаю, який страждає через складну економічну ситуацію, є не лише Тайвань, але і Європа. Політолог Олег Саакян зауважив, що раніше Пекін стояв осторонь від перемовного процесу, однак зараз вбачає зручний момент долучитися до нього. І на це є вагома причина.

Китай заявляє свою претензію на роль. Вони сиділи, не втручавшись, і дали змогу Москві показати світу, що Трамп є ненадійним союзником та партнером. Кремль "закидував" 28 пунктів мирного плану пів року і таки знайшов слабку ланку, через яку їх вдалося проштовхнути – Віткоффа. Так вони змогли продемонструвати, що бути союзником США значно небезпечніше, ніж бути їхнім ворогом,

– зауважив Саакян.

Справді склалась ситуація, за якої Сполучені Штати намагаються домовитися з ворогом (тобто Росією), а союзників (тобто Україну та Європу) ставити перед фактом цих домовленостей. Нагадаємо, що й раніше Трамп погрожував відібрати Гренландію у Данії та відверто глузував з незалежності Канади.

Відтак в очах союзників Штати радше виглядають як джерело проблем, а не джерело сили.

"Пекін дочекався, поки Трамп максимально закопає Штати своїми руками, і тепер виходить на авансцену. Ван Ї поїхав до Росії, показуючи, що домовлятися з нею без Китаю не вдасться, а паралельно Сі запросив до себе Макрона, який говоритиме від імені Європи. Китай не готовий продавати США домовленості з Росією, але вони хотіли б розділити американсько-європейський тандем", – пояснив політолог.

Очевидно, що візит президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю не є випадковим. Сі Цзіньпін хоче показати, що готовий домовлятися. Мовляв, Європа повністю відкриває доступ до своїх ринків – вкрай важливих для Китаю, а Пекін, своєю чергою використає свої механізми впливу на Росію.

Звісно, це серйозно непокоїть Росію. Тому Москва грає і на напрямку Штатів, і Китаю, намагаючись вибороти собі більше простору. Але цікаво, що зі вступом Китаю (у перемовини – 24 Канал), у них з Росією може відбутись така ж ситуація, як в України зі США. Пекін буде казати, що Москва має поступитися, а вона не зможе сказати "ні",

– наголосив Саакян.

Якщо все ж відбудеться активізація діалогу Європи з Китаєм, нас чекатимуть цікаві місяці з ймовірними неочікуваними рішеннями.

