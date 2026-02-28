Швидша за "Кинджал": що відомо про гіперзвукові ракети Fattah-1, які застосовує Іран

Вранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. Тегеран у відповідь атакує американські бази у кількох країнах на Близькому Сході. Для ударів іранці використовують швидкі та руйнівні ракети.

Йдеться гіперзвукові ракети Fattah із важкими боєголовками. Що це за ракети, пояснює First Post.

Що відомо про іранську ракету Fattah-1?

Fattah-1 – перша іранська гіперзвукова ракета власного виробництва, відома високою швидкістю, точністю та здатністю змінювати траєкторію під час польоту.

Ракету вперше представили у 2023 році.

Основні характеристики ракети:

дальність – до 1 400 кілометрів,

паливна система на твердому паливі, одноступенева;

швидкість – близько 6 100 кілометрів за годину.

Як пише CNN, іранські військові приписують своїй ракеті значно потужніші можливості. У Тегерані стверджують, що ця ракета може розвивати швидкість до 18 375 кілометрів за годину або 13 – 15 Махів при запуску. Це у 15 разів більше ніж швидкість звуку. До прикладу, швидкість російських ракет "Кинджал" оцінюється в не більше ніж 10 Махів.

Уперше Іран застосував гіперзвукову ракету Fattah-1 проти Ізраїлю у жовтні 2024 року. Окрім того, є припущення, що оновлену ракету з серії Fattah єменські хусити запустили по Ізраїлю у вересні того ж року. Тоді вона майже пробила ізраїльський "Залізний купол". Адже системам ППО вдалося перехопити лише частково – уламки впали поблизу Тель-Авіва. Ймовірно, це нова ракета Fattah-2. Вона має дальність понад 1400 кілометрів і високу швидкість, що ускладнює її перехоплення.

