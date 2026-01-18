Київ хоче підписати зі США рамкову угоду про безпекові гарантії: FT назвало терміни

Україна сподівається, що зможе оформити зі Сполученими Штатами рамкову домовленість щодо безпекових гарантій. Статися це може після завершення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Коли можуть підписати угоду?

За даними видання, українська посолка у США Ольга Стефанишина повідомила, що вже наступного тижня Київ і Вашингтон планують укласти стратегічний документ. Він, власне, стосується економічного розвитку та відновлення України.

Очікується, що підписання відбудеться саме в Давосі. Йдеться про масштабну угоду щодо реконструкції країни орієнтовною вартістю 800 мільярдів доларів.

Водночас у FT зауважують, що переговори щодо гарантій безпеки просуваються складніше. Попри це, українська сторона розраховує, що відповідну угоду зі США вдасться фіналізувати та підписати вже після завершення Давоського форуму.

Зауважимо, засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться 19 – 23 січня. Там українська делегація представить свій план відновлення України. До того ж, як повідомляють західні ЗМІ, на форумі також пройде зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Які гарантії може отримати Україна?