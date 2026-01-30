Де та коли відбудеться чергове засідання "Рамштайну": у НАТО зробили важливу заяву

Контактна група з питань оборони України збереться у штаб-квартирі Альянсу. Зустріч має відбутися 12 лютого у Брюсселі.

Засідання скликають Велика Британія та Німеччина. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Читайте також У ЄС не підтримують ідею Зеленського щодо об'єднаної армії Європи

Де та коли має відбутись зустріч "Рамштайну"?

У четвер, 12 лютого, Велика Британія та Німеччина скликають засідання контактної групи з питань оборони України. Зустріч повинна відбутися у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Того ж дня там має пройти зустріч міністрів оборони країн НАТО. Однак, напередодні Reuters з посиланням на американського урядовця та дипломата НАТО повідомила, що міністр оборони США Піт Геґсет не братиме участь у цій зустрічі. Він стане другим поспіль міністром уряду США, який пропустить засідання міністрів НАТО.

Попереднє, 32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулося 16 грудня в онлайн-форматі.

Колишній міністр оборони Денис Шмигаль у січні заявляв, що чергове засідання "Рамштайну" відбудеться в лютому. Однак він не зазначав конкретних дат.

Чи зможе Україна вступити у НАТО?