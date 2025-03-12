Китай усе це бачить: провокаційна гра Трампа щодо Росії має конкретну мету

Через тісні зв'язки з Китаєм Росія може нормально функціонувати навіть після повномасштабного вторгнення в Україну. Тому неоднозначна риторика Дональда Трампа щодо війни може бути грою, яка спрямована на те, щоб розірвати відносини Пекіна та Москви.

Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, у президента США могла виникнути ідея посварити Росію та Китай.

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"Тут з'являється думка, що зробити, щоб посварити Росію і Китай? Дії адміністрації Трампа провокаційні, доволі жорсткі. Але вони, зокрема, і призводять до того, що ці відносини псуються. Адже США починають з Росією розмовляти, у них діалоги, компліменти на адресу Путіна. Китай це все бачить і починає ставити собі питання: Росія союзник чи ні?" – припустив він.

Адже виходить, що як тільки США висловили прихильність до Владіміра Путіна, то росіяни готові мало не кинути КНР. Тому у такий спосіб вбивається клин у відносини саме Пекіна та Кремля.

На мою думку, це може бути. Можливо, я занадто багато ваги надаю складній конспірології, що це дуже тонка гра, яку грає адміністрація Трампа саме на створення цього конфлікту. Можливо, й ні. Можливо США дійсно налаштовані на те, щоб зруйнувати поточний світ і почати будувати його на вигідних для себе умовах,

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Трампа критикують у США

Іван Ус зазначив, що спостерігаються конфлікти США з їхніми союзниками і більш-менш нормальні відносини з традиційними супротивниками. Трампа критикують за таку риторику. Головне, щоб несприйняття цієї політики лідера Штатів було не лише в опозиційно налаштованих демократів, а й у групи рейганістів, республіканців, які вважають, що США йде не тим шляхом.

Чому це важливо? Тоді у Трампа не буде впевненості у тому, що у нього є підтримка в Палаті представників та Сенаті. Тому що буде коаліція демократів і рейганістів серед Республіканської партії, які будуть вважати, що основна загроза зараз для США – це дії адміністрації Трампа,

– підкреслив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї різко розкритикував зовнішню політику президента США Дональда Трампа. Він заявив, що якби кожна країна поставила себе на перше місце, "закон джунглів" повернувся б.