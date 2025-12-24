"Можливо, вони нас почують": Папа Римський відреагував на відмову Росії від перемир'я на Різдво
- Папа Римський Лев XIV висловив "великий смуток" через відмову Росії від різдвяного перемир'я на фронті в Україні.
- Понтифік також звернувся до "людей доброї волі" з проханням поважати Різдво, як день миру.
Папа Римський Лев XIV заявив, що відчуває "великий смуток" через те, що Росія не погодилася на різдвяне припинення вогню на фронті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Має 3 конкретні цілі: експерт розкрив, чого хоче добитися РФ масованими атаками
Як Ватикан реагує на дії Росії?
Росія відкинула ідею "різдвяного припинення вогню", яку пропонували Сполучені Штати як дипломатичний сигнал до початку перемовин.
Натомість країна-агресорка продовжує вести атаки на фронті та завдавати ударів по мирних українських містах.
Серед речей, які викликають у мене великий смуток, це те, що, очевидно, Росія відмовила у проханні про припинення вогню,
– сказав Папа Римський під час зустрічі з журналістами в Кастель-Гандольфо.
Понтифік також звернувся до "людей доброї волі" з проханням поважати Різдво, як день миру.
Можливо, вони нас почують, і в усьому світі буде принаймні 24 години, день миру,
– підсумував він.
Папа Римський може приїхати в Україну
Після зустрічі з Володимиром Зеленським Папа Римський Лев XIV підтвердив, що план його потенційного візиту до України готовий, однак наразі є певні складнощі.
Понтифік пояснив, що труднощі пов'язані з безпекою, але додав, що Ватикан вже завершив етап узгодження візиту, аби відвідати Україну.
Окрім цього, Папа Лев висловив сподівання, що всі зусилля будуть докладені для "справедливого та тривалого миру".