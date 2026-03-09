Іран підтвердив допомогу Росії, однак у США її визнали "не ефективною", – NBC News

Іран відкидає заклики до перемир'я у бойових діях з Ізраїлем та США. Водночас там повідомили, що Тегеран отримує підтримку від Росії, однак не коментує можливу передачу розвідданих.

Про це в етері програми Meet the Press на NBC News заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Як Росія допомагає Ірану у війні проти США?

За словами міністра, партнерство Росії та Ірану триває давно й не є таємницею. Втім, він не став підтверджувати чи заперечувати можливу передачу Москвою розвідданих, які могли б допомогти Тегерану визначати позиції американських сил у регіоні.

Нагадаємо, що раніше, 7 березня, міністр війни США Піт Гегсет в інтерв'ю телеканалу CBS News та джерела в розвідці видання CNN стверджували, що Росія таки надає розвідувальні дані Тегерану для ударів по американських об'єктах на Близькому Сході. Втім достеменно невідомо, що Москва отримує натомість.

Коментуючи інформацію про обмін розвідданими, посол США в ООН Майк Волц підкреслив, що Росію та Іран пов'язують "симбіотичні відносини". При цьому він зауважив, що можлива підтримка з боку Москви не має значного ефекту в умовах операцій американських військових проти іранських можливостей.

Також Волц вважає, що президент США Дональд Трамп у разі необхідності "вживе відповідних заходів".

Важливо! Ексочільник МЗС України Володимир Огризко у коментарі 24 Каналу заявив, що, ймовірно, Трамп не збирається жорстко відповідати Путіну через його допомогу Ірану у боротьбі проти США. Він, каже дипломат, не хоче йти на конфронтацію з диктатором й використовує усі варіанти, аби вигородити роль Москви у конфлікті Америки та Ірану.

Які останні новини операції США та Ізраїлю проти Ірану?