Готуються, – експерт назвав умову, за якої Росія почне війну проти Європи

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, якщо Китай розпочне свій напад на Тайвань, то Росія паралельно чинитиме тиск на Європу. Все тому, що ці дві країни вибудували зараз доволі тісний зв'язок, зокрема Пекін має вагомий вплив на Москву. Саме тому Європі, країнам, які є членами НАТО, необхідно виділяти багато ресурсів на військові спроможності.

Політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що Марк Рютте дійсно розуміє ситуацію і всі можливі загрози. За його словами, Росія для Китаю у баченні війни з Заходом займає ключову роль – росіяни мали б відвертати увагу.

Чи розпочне Росія війну проти Європи?

Андрій Городницький вважає, що Росія може розпочати війну проти країн Балтії.

Тому ми приходимо до того, що як тільки Китай буде готовий розпочати напад на Тайвань, то ми побачимо ескалацію на північно-західному фронті Росії. Вони до цього готуються,

– сказав він.

Кремлю, ймовірно, не доведеться залучати до наступу значну кількість свого населення, адже кордони НАТО, на жаль, захищені слабо.

Крім того, Японія також може бути залучена до цього конфлікту, адже її територія межує з Росією. Політичний експерт припустив, що росіяни можуть підтягувати свої війська до їхнього кордону, аби японські військові зосередили свою увагу на цій загрозі й не долучались до оборони Тайваню, бо це було б невигідно Китаю.

Росія зараз дуже важлива стратегічно для Китаю. Він буде цим користуватися максимально,

– зазначив він.

У Сполучених Штатах Америки навпаки прагнуть, щоб Пекін втратив свій вплив на Москву, але цього не відбувається, навіть попри те, що Китай не підтримує Росію сповна, так, як би хотілось Володимиру Путіну. Однак Кремль і досі підтримує тісні зв'язки із КНР, адже китайці виділяють певну підтримку на військово-оборонний комплекс країни-агресорки.

Городницький підсумував, що виникає дивна ситуація, адже Китай загрожує Європі, бо підтримує Росію і може спонукати її до нападу на деякі країни НАТО. Однак європейці й далі продовжують налагоджувати тісні економічні зв'язки з китайцями.

Це також шкодить Україні, адже Китай має важелі впливу на Росію, щоб та завершила війну, але цього не робить, адже зараз це не відповідає інтересам Пекіну.

Напад Росії на Європу: що відомо?