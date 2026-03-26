Усе через Росію: НАТО серйозно готується до можливих атак на енергетику

Енергетична інфраструктура держав-членів НАТО може стати однією з головних цілей у разі нападу Росії на Альянс. У зв'язку з цим країни блоку посилюють тренування та навчання у цьому напрямку.

Таку інформацію повідомив генсек НАТО Марк Рютте, представляючи річний звіт із основними висновками та досягненнями за 2025 рік у Брюсселі. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на кореспондентку.

Дивіться також Момент настав? Де й коли Путін готується відкрити другий фронт у Європі та як відповість НАТО

Як НАТО оцінює загрозу Росії?

За даними видання, згідно з представленим документом, НАТО "визначає уроки", які засвоюють з досвіду України, і посилює навчання, тренування та координацію щодо захисту критичної енергетичної інфраструктури блоку.

Воєнна агресія Росії проти України продемонструвала, що енергетика, ймовірно, також стане однією з головних цілей у разі будь-якої атаки проти НАТО,

– ідеться у документі.

Росію вважають "найбільш значною та прямою загрозою" безпеці, миру та стабільності в євроатлантичному регіоні, зокрема, через численні порушення повітряного простору країн Альянсу, численні диверсії та кібератаки.

Водночас у звіті вказують, що НАТО важливо продовжувати надавати Україні підтримку," необхідну для її захисту сьогодні, водночас допомагаючи їй бути готовою стримувати будь-яку майбутню агресію Росії завтра".

Ба більше, Альянс наразі розробляє план інтеграції українського оборонно-промислового комплексу до виробничої екосистеми країн НАТО, зокрема, стосовно залучення інвестицій та розширення співпраці з Києвом.

Вказують, що у 2025 році європейські члени НАТО спільно з Канадою суттєво збільшили оборонні витрати, загальний обсяг яких сягнув 574 мільярди доларів, що приблизно на п'яту частину більше, ніж було роком раніше.

Водночас скорочення фінансування зафіксували лише у Чехії та Угорщині. Утім, попри активніше залучення європейських союзників, визначну роль у фінансовому забезпеченні НАТО продовжують відігравати Сполучені Штати.

Згідно з оприлюдненою інформацією, навіть зараз на їхню частку припадає понад половина сумарного ВВП країн Північноатлантичного альянсу, і, ба більше, орієнтовно 60% усіх оборонних витрат блоку.

Чому Росія є загрозою?