В останні роки ця країна стала "злодієм номер один" в очах Москви. Росіяни неодноразово звинувачували її в плануванні ударів дронами по російських аеродромах, підриві газопроводу "Північний потік", організації терористичних рейдів всередині Росії.

Оскільки зараз Москва намагається відновити зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа, роль головного ворога Кремля віддали іншій державі, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Яку з країн на Заході Кремль ненавидить найбільше?

Росія вважає себе на рівні з США. Тепер вона не може критикувати Трампа безпосередньо, тож кого звинувачувати у своїх бідах – у втратах в Україні, у мільйоні жертв? Вони звинувачують найближчого "зручного" ворога – британців,

– пояснює колишній військовий аташе Великої Британії в Москві капітан Джон Форман.

Цього року російська зовнішня розвідка заявила, що сьогодні "Лондон виступає головним глобальним розпалювачем війни".

У російському баченні Британія виконує цю роль понад два століття. Під час холодної війни США в термінології КДБ вважалися "головним ворогом", а Британія – була на другому місці.

Хоча суперництво та взаємне шпигунство між ними не припинялося, у свідомості Кремля загроза від Британії була радше побічним сюжетом основної боротьби Москви та Вашингтона.

Втім, суперництво між Росією та Британією має довгу історію. Ще у XIX столітті вони боролися за вплив у Центральній Азії, де їхні імперії були дуже близько одна до одної. Було коротке періодичне партнерство, але після Жовтневої революції 1917 року Британія знову стала головним ворогом для більшовиків. Тоді США грали другорядну роль.

Ситуація погіршилася з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Хоча бюджет та можливості Британії набагато менші, ніж у США, британці часто були більш готові ризикувати та діяти рішуче у військовій допомозі Україні та обміні розвідданими. "Британці були на крок попереду з перших днів", – сказав співробітник української розвідки.

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон був одним із перших західних лідерів, які відвідали Київ після вторгнення, прибувши на початку квітня 2022 року, всього через 10 днів після виходу російських військ з околиць столиці. Джо Байден відвідав Україну лише у лютому 2023 року.

Довідка: Російські посадовці, зокрема Володимир Путін, неодноразово заявляв, що Джонсон зірвав можливу мирну угоду навесні 2022 року. За версією Москви, Київ був готовий погодитися на російські умови на початку війни, але відмовився під впливом Лондона.

Серед російських силовиків, таких як Патрушев, Бортников і Наришкін, панує сильна англофобія. Термін "англосакси" тепер у Кремлі означає не народ, а цілу змову Заходу, очолювану Лондоном, яка нібито намагається принизити та ослабити Росію.

Опитування "Левада-центру" влітку цього року показують, що майже половина росіян вважає Британію головним ворогом країни після Німеччини.

Британія не єдина у "галереї ворогів" Кремля. З часів обрання Трампа Європа загалом потрапила у "чорний список". Вона вже не вірний прихильник Вашингтона, а нібито справжнє джерело західної агресії та нестабільності. Проте, за словами дипломатів, Британія займає особливе місце. "Вони не люблять Європу, але вони найбільше ненавидять британців – це месендж, який чітко простежується при розмові з росіянами", – каже високопосадовець ЄС у Москві.

