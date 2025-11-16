Поскольку сейчас Москва пытается восстановить связи с администрацией Дональда Трампа, роль главного врага Кремля отдали другому государству, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Канада бьет санкциями: впервые под ударом компании, поддерживающие гибридную войну России

Какую из стран на Западе Кремль ненавидит больше всего?

Россия считает себя наравне с США. Теперь она не может критиковать Трампа напрямую, поэтому кого обвинять в своих бедах – в потерях в Украине, в миллионе жертв? Они обвиняют ближайшего "удобного" врага – британцев,

– объясняет бывший военный атташе Великобритании в Москве капитан Джон Форман.

В этом году российская внешняя разведка заявила, что сегодня "Лондон выступает главным глобальным разжигателем войны".

В российском видении Британия выполняет эту роль более двух веков. Во время холодной войны США в терминологии КГБ считались "главным врагом", а Великобритания – была на втором месте.

Хотя соперничество и взаимный шпионаж между ними не прекращалось, в сознании Кремля угроза от Британии была скорее побочным сюжетом основной борьбы Москвы и Вашингтона.

Впрочем, соперничество между Россией и Британией имеет долгую историю. Еще в XIX веке они боролись за влияние в Центральной Азии, где их империи были очень близко друг к другу. Было короткое периодическое партнерство, но после Октябрьской революции 1917 года Великобритания снова стала главным врагом для большевиков. Тогда США играли второстепенную роль.

Ситуация ухудшилась с полномасштабным вторжением России в Украину. Хотя бюджет и возможности Британии гораздо меньше, чем у США, британцы часто были более готовы рисковать и действовать решительно в военной помощи Украине и обмене разведданными. "Британцы были на шаг впереди с первых дней", – сказал сотрудник украинской разведки.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон был одним из первых западных лидеров, посетивших Киев после вторжения, прибыв в начале апреля 2022 года, всего через 10 дней после выхода российских войск из окрестностей столицы. Джо Байден посетил Украину только в феврале 2023 года.

Справка: Российские чиновники, в частности Владимир Путин, неоднократно заявлял, что Джонсон сорвал возможное мирное соглашение весной 2022 года. По версии Москвы, Киев был готов согласиться на российские условия в начале войны, но отказался под влиянием Лондона.

Среди российских силовиков, таких как Патрушев, Бортников и Нарышкин, царит сильная англофобия. Термин "англосаксы" теперь в Кремле означает не народ, а целый заговор Запада, возглавляемый Лондоном, который якобы пытается унизить и ослабить Россию.

Опросы "Левада-центра" летом этого года показывают, что почти половина россиян считает Британию главным врагом страны после Германии.

Великобритания не единственная в "галерее врагов" Кремля. Со времен избрания Трампа Европа в целом попала в "черный список". Она уже не верный сторонник Вашингтона, а якобы настоящий источник западной агрессии и нестабильности. Однако, по словам дипломатов, Великобритания занимает особое место. "Они не любят Европу, но они больше всего ненавидят британцев – это мессендж, который четко прослеживается при разговоре с россиянами", – говорит чиновник ЕС в Москве.

Последние новости о роли Британии в войне России против Украины