Росіяни загнані у глухий кут: чому в Кремлі запанікували та образилися на Трампа

У Кремлі вкотре згадали про зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка відбулася наприкінці літа 2025 року на Алясці. Росіяни, зокрема, висловили невдоволення діями США.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Вашингтон нібито не виконує своїх обіцянок. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, що спонукало Кремль саме зараз зробити таку заяву.

Читайте також "Зупинити війну може тільки Трамп": Україна закликала прискорити мирні переговори

Чи існують "домовленості Анкориджа"?

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що під час зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі не було досягнуто жодних домовленостей. Американський лідер просто не міг нічого обіцяти Росії.

На його думку, Трамп зустрічався з Путіним, тому що хотів без будь-яких посередників почути від нього, чого хоче російський диктатор. Однак росіяни чомусь думають: якщо вони висунули перелік своїх претензій, то хтось їх прийняв.

Звичайно, нічого насправді не було, не домовилися навіть щодо дрібниць,

– сказав Загородній.

Адже, зауважив він, Кремль дуже хотів домовитися про розмороження своїх активів та їх подальше спрямування на закупівлю запчастин до літаків Boeing. Тому на цій зустрічі й був російський міністр фінансів.

А нинішній закид Сергія Лаврова у бік США означає, що щось пішло не так. Своїми заявами він зараз намагається показати, що начебто є прямий діалог із Сполученими Штатами Америки й що вони можуть щось вирішувати.

Чи міг Трамп про щось домовитися з Путіним в Анкориджі: дивіться відео

Навіщо Росія заговорила про "домовленості Анкориджа"?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок теж сумнівається, що в Анкориджі було досягнуто якихось конкретних домовленостей. Та й це саміт не був завершений згідно із запланованим графіком.

Він зазначив, що ще однією примітною деталлю є те, що з Трампом тоді говорив не Путін, а Лавров. Не було зустрічі тет-а-тет Путіна і Трампа, окрім того, як вони їхали вдвох в авто.

За його словами, найімовірніше, Росія зараз намагається, не посилаючись на "стамбульські угоди", про які постійно раніше говорив Путін під час будь-якого публічного виступу, вийти на ті позиції, які будуть їй максимально вигідні.

Водночас він звернув увагу на останню заяву Рустема Умєрова, який є керівником переговорної групи від України, в якій йдеться про технічні питання перемир'я.

Власне, Росія зараз також опікується тим, щоб це перемир'я було максимально вигідне для неї,

– заявив Клочок.

Він нагадав, як Трамп неодноразово заявляв про те, що йому важко розмовляти і з Путіним, і з Зеленським. Адже у глави Кремля хвора уява про те, як має закінчитися війна. А президент України однозначно наполягає на продержавницьких позиціях, тому що жоден із керівників нашої військово-політичної еліти не погодиться здати території.

Чого хоче домогтися Росія заявою про "домовленості Анкориджа": дивіться відео

Чому Кремль дорікнув США через Анкоридж?

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун зауважив, що не лише Лавров згадав нині про Анкоридж. Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков теж заявив, що має бути дотримання позицій, які були узгоджені під час цієї зустрічі.

Тобто, це такий системний тиск із різних боків на одного політичного гравця під іменем Дональд Трамп,

– вважає Джигун.

Кремль так, за його словами, дає зрозуміти, що США мають повернутися до цих домовленостей, які, вочевидь, нічого хорошого для України не передбачають. Інакше росіяни можуть вийти з переговорного процесу. І зараз це відбувається не випадково.

Важливо! Як повідомляє Reuters, Україна та США обговорюють можливість підписання мирної угоди вже у березні цього року. Як зазначається, також триває розмова про проведення загальнонаціональних виборів і референдуму у травні.

Він припускає, що американці дали сигнал Україні про те, що хотіли б найближчими місяцями закрити мирну угоду, тому що далі відбудуться проміжні вибори у США, які будуть дуже проблемними. І республіканці, можливо, втратять більшість в обох палатах Конгресу.

А для Трампа це означає чергову спробу оголошення йому імпічменту. І хоч довести її до практичної реалізації дуже складно, але це може стати новою проблемою для нього.

Тому в надії на те, що американці зараз зможуть натиснути на Україну ще сильніше, росіяни й починають говорити про те, що, мовляв, американці відхиляються від курсу й це велика проблема,

– заявив політолог.

Однак, наголосив він, що б не казали росіяни та як би цього навіть не хотіли США, без згоди України на якісь умови нічого не відбудеться. Та й Трамп розуміє, що у випадку закінчення війни на якихось дуже проросійських умовах він матиме ще слабший вигляд перед виборчою кампанією.

Тому американці принаймні намагатимуться досягнути якогось проміжного результату. Тобто потрібно знайти більш-менш життєстійку форму домовленостей, які дозволять Україні відновитися і бути краще готовою до наступних наступів.

Чому Росія образилася на США: дивіться відео

Через що сильно занервували у Кремлі?

Насправді ж, зауважив Тарас Загородній, Трамп оббирає Росію. Зокрема, зараз дотискає Індію, щоб та насамперед почала купувати венесуельську нафту, що стане катастрофою для Кремля. До того ж Індія затримала 3 танкери "тіньового флоту", які причетні до контрабанди нафти.

Росіяни бачать, що вони загнані просто у глухий кут,

– наголосив політтехнолог.

Тож Росія починає нервувати й вустами Лаврова заявляє про те, що Трамп начебто чогось не виконав. Однак, зауважив він, президент США точно не та людина, яка бере на себе якесь зобов'язання й не отримує чогось в обмін на це.

Водночас у Кремля стає все менше карт, якими він ще намагається грати. Та й час загалом працює проти Росії. Американці ж бачать, що в Росії назріває колапс. Натомість у США стає все більше можливостей, а цінність Росії для американців стає все меншою.

Що відомо про переговори щодо завершення війни?