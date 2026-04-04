Росія ховає виробництво ракет аж до Сибіру і Уральських гір: ЗМІ назвали очевидну причину
- "Роскосмос" переносить виробництво ракет з Хімок до Омська та Пермі нібито через "високі накладні витрати".
- Аналітики вважають, що насправді переміщення пов'язане з посиленням українських далекобійних атак.
"Роскосмос", який називає себе цивільним агентством, заявив, що переносить виробничі потужності із Хімок під Москвою аж до Омська в Сибіру та Пермі біля Уральських гір. Корпорація тісно пов'язана з виробництвом ракет.
Цікаво, що у січні "Роскосмос" уже переносив розробку ракет-носіїв "Ангара" з Московського центру Хрунічева до філії в Омську. Про це повідомляє The Telegraph.
Чому Путін ховає виробництво ракет вглиб Росії?
Глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов заявив, що Державний космічний науково-виробничий центр імені Хрунічева тепер працюватиме в Омську. А от ракетні двигуни будуть виготовляти у Пермі.
Корпорація займається, зокрема, міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерним потенціалом РС-28 "Сармат".
До слова, російські ЗМІ запевняють, що ракети "Сармат" – "найсмертельніша зброя у світі", але при цьому їхні випробування провалилися уже щонайменше 5 разів. Наприклад, у листопаді ця "суперзброя Путіна" вибухнула під Оренбургом. У мережі тоді показували феєричне відео із фіолетовим "грибом" диму.
У "Роскосмосі" запевняють, що рішення про перенесення потужностей прийняли через високі накладні витрати.
"Вартість промислового серійного виробництва в Хімках стає надмірною через високі накладні витрати", – заявив глава корпорації.
Але, на думку аналітиків, насправді це насправді пов'язано із посиленням українських далекобійних атак.
До того ж у березні у Росії визнали, що "жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці" від обстрілів. Зокрема, секретар ради безпеки Росії Сергій Шойгу попередив про небезпеку для Уральських гір і далі.
А речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що захистити всю критичну інфраструктуру Росії "неможливо".
Останні атаки на Росію
Сили оборони України атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі. Також було уражено полігон, склад боєприпасів, а також райони зосередження живої сили.
Важливо, що НПЗ в Уфі розташований аж за 1400 кілометрів від кордону України і є важливим вузлом у паливному ланцюзі Росії з потужністю переробки 7,5 мільйона тонн на рік.
Також Україна атакувала підприємство "Стріла" в Брянській області. Там виробляють комплектуючі до крилатих ракет.